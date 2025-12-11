Fabrizio i Anica znaju čime će osvojiti gledatelje Supertalenta u finalu u Areni Zagreb!

Uzbudljivi plesni pokreti i zračne akrobacije doveli su Patrizija i Anicu do same završnice Supertalenta. Naš Dino Stošić uhvatio ih je odmah nakon proglašenja. Otkrili su mu tko im je najveća potpora, što pripremaju za nastup u Areni Zagreb te kako izgledaju pripreme prije izlaska pred slavnu četvorku.

Nakon Marija i Svebora, ulaznicu za veliko finale ovogodišnjeg Supertalenta osvojili su Anica i Patrizio. Njihovi nastupi bili su pravi mali spektakl koji ih je lansirao do završnice popularnog showa.

"Kad su prozvali moje ime, ostala sam zatečena, ushićena. Mislim, jako sam se trudila da do toga dođe i jako mi je drago da je do toga došlo. Ispunila sam svoj cilj'', kaže Anica.

"Jako sam sretan zbog onoga što se sada dogodilo, ne mogu vjerovati, i nisam očekivao da ću proći u finale. Sada je vrijeme da naporno radim za finale, ali jako sam zahvalan zbog ovoga, hvala vam svima", kaže Patrizio.

Njihov talent vidio se već pri prvom koraku na pozornici. Patrizio je hipnotizirao Maju svojim plesom, a Anica je sledila krv u žilama popularnoj četvorci svojim akrobacijama u zraku.

Veliko finale u Areni Zagreb je pred vratima, a ovi kandidati pripremaju izvedbe kojima žele ostaviti trag.

"Jako dinamično, divlje. Znači, išla bih do svojih vrhunaca, maksimum. Bila bih još bolja od ovoga, definitivno'', kaže Anica.

"Mislim da će finale biti jako teško, jer sada znaju moj talent i moram pronaći nešto čime ću ih ponovno impresionirati'', govori Patrizio.

Prije nego što poleti u zrak, Anica ima svoj ritual koji uvijek njeguje.

"Da se pomolim, da se predam u Božje ruke. Radim na tome da odradim maksimalno sto posto i preko, a treće je da uživam u tome što radim. Moram uživati jer ako ja nisam iskusila to u pozitivnom smislu, ako ja nisam uživala, onda mi nema smisla."

Uz to što oduševljavaju talentom, imaju i najglasnije navijače.

"Moja najveća podrška uvijek je moja mama, jer je uvijek uz mene, daje mi savjete i svu emociju potrebnu da zasjam na pozornici, pa sam joj jako zahvalan", kaže Ratto.

"Moja najveća podrška bila je moja prijateljica Vladislava i moj prijatelj Matija, koji me je i podizao na motoru. To je jedno prekrasno iskustvo — vi imate ljude koji proživljavaju sve te trenutke s vama i to puno znači'', dodaje Anica.

Prije nastupa, Patrizio se povlači u svoj tihi svijet.

"Na pozornici uglavnom ostajem fokusiran, jer se moram koncentrirati na dio s klavirom i na dio s plesom, pa jednostavno ostanem u svojoj zoni i fokusiram se na izvedbu."

Anica je usavršavala točku doslovno do posljednje sekunde.

"Dio na podu sam promijenila u kratkom roku, točno pred nastup. I osim toga, i zaštite za noge sam morala brzo naručiti — doslovno sam zvala prijatelje iz Njemačke da mi ih pošalju."

Posljednji finalisti bit će izabrani ove nedjelje u drugom polufinalu. A 21. prosinca u Areni Zagreb dolazi konačna odluka — tko će osvojiti titulu pobjednika 12. sezone Supertalenta.

