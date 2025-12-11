Lana Jurčević priznala kako se poigrala Photoshopom: "Ne vjeruj svemu što vidiš online..."

Lana Jurčević otkrila je da je u spotu za pjesmu "Dio mene" sakrila trudnički trbuh uz pomoć Photoshopa.

Lana Jurčević izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila isječak iz spota za svoju novu pjesmu "Dio mene", u kojem otkriva kako je uz pomoć Photoshopa sakrila trudnički trbuh.

U videu koji je podijelila na Instagramu prikazane su dvije verzije kadra – jedna originalna, na kojoj se jasno vidi trudnički trbuščić, i druga, uređena, kakva je završila u finalnoj verziji spota.

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 3 Foto: Screenshot

Lana Jurčević i kćerkica Mayla Lily - 4 Foto: Screenshot

"Ne vjeruj svemu što vidiš online. Danas se sve (nažalost ili sreću) – može. Žao mi je da u spotu 'Dio mene' nismo ostavili kako je, ali jednostavno bilo je prerano", napisala je Lana u opisu objave.

"I tješi me da znam da su dva moja srčeka svejedno uz mene... Jer baš kao što pjesma kaže: 'Najljepši je dar od Boga kada tvoje srce kuca ispod moga' i 'Najveći je dar od Boga kada tvoje srce kuca pored moga'", dodala je.

Unatoč maloj izmjeni za potrebe spota, neki Lanini pratitelji tvrde da su i tada skužili da je pjevačica trudna.

"Ja kad sam vidjela spot, pomislila sam: 'Gle, trudna je opet'", "Ja sam skužila i sa smanjenim trbuhom da si trudna", "Iako smanjen, opet se moglo skužiti. I jednog dana će djeca imati najljepšu uspomenu jer će znati da su oboje bili tu", "Ja sam skužila po licu, trudnice posebno sjaje", samo je dio komentara.

Lana Jurčević Foto: Lana Jurčević/Instagram

Nedavno nam je Lana ispričala sve o čarobnom trenutku koji joj se dogodio na premijeri pjesme

