Prošlogodišnji predstavnik Eurosonga vratio trofej organizaciji: "Živite ono što tvrdite..."

Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., vratio je trofej EBU-u u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela i nesklada između eurovizijskih vrijednosti i stvarnih odluka.

Švicarski izvođač Nemo, pobjednik Eurosonga 2024., objavio je da vraća svoj trofej Europskoj radiotelevizijskoj uniji (EBU), uz snažnu poruku protiv odluka organizatora i izražavanje neslaganja s vrijednostima koje, kako tvrdi, više nisu usklađene s djelima.

U poduže objavljenoj izjavi, Nemo ističe da je zahvalan na iskustvu i zajednici koja ga je okruživala tijekom natjecanja, no da više ne osjeća kako zaslužuje imati taj trofej.

"Eurovizija tvrdi da se zalaže za jedinstvo, uključivost i dostojanstvo svih. Ali nastavak sudjelovanja Izraela, tijekom onoga što je UN-ova komisija označila kao genocid, jasno pokazuje sukob između tih ideala i odluka koje donosi EBU", napisao je.

Nemo ističe kako njegova odluka nije uperena protiv pojedinaca ili izvođača, nego protiv sustava koji koristi natjecanje da "ublaži sliku države optužene za ozbiljna kršenja", dok se istovremeno Eurovizija promovira kao nepolitičko natjecanje.

"Odlučio sam svoj trofej poslati natrag EBU-u u Ženevu, sa zahvalnošću, ali i jasnom porukom – živite ono što tvrdite. Ako vrijednosti koje slavimo na pozornici ne živimo i izvan nje, tada čak i najljepše pjesme gube svoje značenje", napisao je.

"Uvijek ću biti zahvalan eurovizijskoj zajednici, fanovima koji su glasali, umjetnicima s kojima sam dijelio pozornicu i iskustvu koje me oblikovalo kao osobu i glazbenika. Ova odluka dolazi iz brige za vrijednosti koje Eurovizija obećava, a ne iz odbacivanja ljudi koji je čine posebnom. Glazba nas i dalje povezuje. U to vjerovanje nisam prestao vjerovati", zaključio je u opisu same objave.

Njegov čin već je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama, gdje ga mnogi podržavaju zbog dosljednosti i moralne hrabrosti, dok drugi kritiziraju unošenje politike u glazbeno natjecanje.

Podsjećano, naš predstavnik Baby Lasagna na Eurosongu iste godine osvojio je visoko drugo mjesto.

