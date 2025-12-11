Frontmen Ljubavnika otkrio što mu je partnerica Antonija Šola rekla za suradnju s atraktivnom reality zvijezdom

Frontmen popularnog benda Ljubavnici Mario Regelja i basist Igor Stanković gostovali su u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u i voditelju Dini Termanu otkrili detalje iz karijere, privatnog života i priču iza svog novog singla "Otrovnica", koji je dodatno privukao pažnju jer se u spotu pojavljuje reality zvijezda Laura Prgomet.

Do suradnje s njom došlo je, kažu, preko zajedničkih prijatelja, ali uz podršku Marijeve partnerice, glazbenice i autorice Antonije Šole.

"Moja Antonija mi je rekla: 'Daj razmotri, razgovaraj s dečkima, možda bi Laura stvarno bila odlična za tu ulogu otrovnice.' Sigurno je da će ova pjesma ostati zapamćena i nije isključeno da ćemo, možda tijekom nekog vremena, napraviti neki remake, možda u drukčijem, klupskom aranžmanu. Ono što je najbitnije jest da smo se s Laurom lijepo sprijateljili", ispričao je Mario.

Mario Regelja - 3 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Dino ih je upitao smatraju li da im je Laura doprinijela u popularnosti pjesme, na što je Igor šaljivo odgovorio: "Mislim da će naša pjesma dodatno pridonijeti njezinoj popularnosti ha-ha", te dodao: "Nismo imali cilj da ona na bilo koji način 'podigne' našu popularnosti, nego je jednostavno djevojka atraktivna, poznata u cijeloj Hrvatskoj i pokazala se kao odličan izbor za takvu pjesmu i takav spot."

Koliko su povezani kao bend, najbolje otkrivaju njihovi mali trenuci zajedništva prije svakog nastupa.

"Prije nego krenemo na svirku, moramo se zagrliti. To nije nikakav službeni ritual, ali smo toliko prisni da se izgrlimo kao da se nikada nismo vidjeli", otkrio je Igor.

Iako su okruženi glazbom i mnoštvom nastupa, Ljubavnici ne skrivaju ni svoju duhovnu stranu.

Mario Regelja - 2 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Volimo otići na misu, posebno sada na zornice. Posljednja dva-tri tjedna bili smo stalno u studiju, puno na cesti... Sada se taj tempo malo usporio, pjesme samo što nisu gotove i možemo se ponovno posvetiti sebi, i duhovno i osobno. A treba, jer ipak bez Boga ništa", poručuje Mario, koji je prijateljima iz benda nedavno donio darove iz Međugorja:

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte zašto je ove prizore Shakire sa sinovima lajkalo 3,6 milijuna ljudi!

"Mi se darujemo tijekom cijele godine. Svaki od nas ode na neki godišnji odmor i negdje putuje tijekom godine. Nedavno sam s Antonijom bio u Međugorju i donio im poklone, da ih dragi Bog čuva, i jako mi je drago što to nose."

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Kao mali dvorac iz bajke: Zašto je ova građevina više od stoljeća predmet divljenja?

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Tko je mišićavi suprug najzgodnije sportske novinarke, s kojim čeka drugo dijete?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je ovaj osebujni umjetnik koji je svojim glasom protresao Arenu Zagreb?