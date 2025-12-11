Tko je mišićavi suprug najzgodnije sportske novinarke, s kojim čeka drugo dijete?

On je jedan od najzgodnijih vratara svijeta, ona najpoželjnija sportska novinarka, a sada čekaju drugo dijete.

Nogometaš Loris Karius i njegova supruga Diletta Leotta ovih dana objavili su na Instagramu radosnu vijest: očekuju drugo dijete!

''Ovog Božića nismo mogli poželjeti ljepši dar. Aria postaje starija sestra, a naša su srca spremna voljeti dvostruko više'', napisali su na Instagramu.

Tko je Loris Karius?

Loris Sven Karius, rođen 1993. godine u Njemačkoj, profesionalni je nogometni vratar čija je karijera uključivala klubove poput Mainza, Liverpoola i Schalkea 04. Visok 190 cm, snažan i spreman – Karius se istaknuo refleksima i fizičkom spremom, a iza njega su i internacionalna iskustva u Premier ligi te nastupi u europskim natjecanjima.

Ipak, javnost ga najviše pamti ne samo po obrani šuteva već i po ljubavnoj priči života s Dilettom Leottom. Par se upoznao 2022. godine i ljubav je odmah planula.

"Kad je ušao, rekla sam djevojkama: 'Upravo je ušao muškarac mog života''', izjavila je Diletta.

Već u kolovozu 2023. postali su roditelji prve kćeri, Arije, koja je rođena na Dilettin rođendan, 18. kolovoza, a godinu kasnije, 22. lipnja 2024., na luksuznoj ceremoniji na otoku Vulcano u Italiji rekli su sudbonosno ''da'' uz zalazak sunca.

Ceremonija je održana u zalazak sunca, a Diletta je nosila čipkastu vjenčanicu s personaliziranim velom, na kojem je pisalo "All I Ever Wanted". Među 160 uzvanika bili su brojni poznati, uključujući Michelle Hunziker, Elodie i Eleonoru Berlusconi.

