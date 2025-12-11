Riječi koje je preminula autorica hit-serijala uputila svojoj kćeri paraju srca

U dirljivom otvorenom pismu slavna spisateljica Sophie Kinsella ostavila je svojoj kćeri Sybelli mudre, tople i iskreno emotivne savjete o životu, obitelji i prijateljstvu.

Madeleine Sophie Wickham, poznatija kao Sophie Kinsella, napustila je svijet u 55. godini nakon trogodišnje borbe s dijagnozom agresivnog oblika tumora na mozgu.

Tužna vijest objavljena je na njezinu profilu na Instagramu.

Autorica je u travnju 2024. objavila da joj je dijagnosticiran agresivan oblik raka mozga.

Napisala je tada na Instagramu: "Krajem 2022. dijagnosticiran mi je glioblastom, oblik agresivnog raka mozga. Nisam to ranije podijelila jer sam željela da moja djeca mogu čuti i procesuirati vijest u privatnosti i prilagoditi se našem 'novom normalnom'".

Prošle je godine napisala ''What Does It Feel Like'', poluautobiografsku knjigu o svojoj borbi s rakom.

Sophie Kinsella - 5 Foto: Profimedia

Njezini romani prodani su u više od 45 milijuna primjeraka u više od 60 zemalja, a prevedeni su na više od 40 jezika.

Godinama prije svoje smrti Sophie je jednoj kćeri napisala dirljivo pismo čiji je sadržaj sada ugledao svjetlo dana.

Spisateljica i majka petero djece 2019. godine podijelila je sa svojom djecom neke životne lekcije koje je naučila tijekom godina jer je "gledala unaprijed i tako silno željela izravnati ti put kroz život", prenosi Daily Mail.

"Želim da dobro pobijedi zlo, da tvoja priča ima sretan kraj. Ali u stvarnom svijetu, ja to ne mogu učiniti. Sve što mogu jest prenijeti ti lekcije koje sam naučila i nadati se da će ti biti korisne."

S ljubavlju je poručila kćeri Sybelli da želi da postane snažna, sretna i ispunjena žena.

Sophie Kinsella - 2 Foto: Profimedia

Sophie je dirljivo rekla svojoj kćeri da život ne mora biti savršen i da treba cijeniti dobre prijatelje.

"Tako je lako povjerovati u tuđa hvalisanja, bilo na Instagramu ili na školskom igralištu. Bila sam očarana djevojčicom koju sam upoznala na glazbenom tečaju kad sam imala deset godina. Rekla mi je da vikendom smije nositi ruž, pušiti i voziti bratov auto. I jesam li shvatila da je moj džemper baš jako nekul? Povjerovala sam u sve – i odmah zamrzila svoj džemper. Ali ljudi lažu. I pretjeruju. (Moj džemper nije bio ništa gori od bilo kojeg groznog džempera iz osamdesetih.) A čak i ako je sve istina, zašto to dijeliti samo da bi se netko drugi osjećao malim Zapamti, imaš puno ljepše stvari u životu nego 'uspoređivati i procjenjivati'. Mogla bi jesti drobljenac od rabarbare ili se družiti s dragim prijateljima koji se ne moraju hvaliti."

U ovom dirljivom pismu prisjetila se kako nikada nije odustala od borbe da napravi puslice te da je njezina "najveća pogreška" bila kupnja Armani hlača – sve u nizu duhovitih priča iz svog života.

Sophie Kinsella - 1 Foto: Profimedia

Poznata autorica otkrila je i da je jedan od njezinih neugodnih trenutaka bio kada je ostavila uključen mobitel tijekom snimanja ''Ispovijesti jedne šopingholičarke''.

"Pomislili biste da samo potpuni idiot može pogriješiti. U moju obranu, to sam napravila samo jednom. Na snimanju 'Ispovijesti jedne šopingholičarke' Isla Fisher i Hugh Dancy snimali su scenu i kad se čulo tiho pištanje, svi su nezadovoljno uzdahnuli – uključujući mene. Mislila sam da je moj mobitel sigurno utišan u mom džepu.

Sve dok mi asistent produkcije nije prišao i rekao: 'Zapravo, to je bio vaš mobitel, u vašoj torbi.' Mislila sam da ću umrijeti od srama..."

Govoreći Sybelli da odbaci puste želje, Sophie je dodala: "One su izvor tolikih problema u životu. Ako ti čizme ne odgovaraju dok ih isprobavaš u trgovini, pravit će ti žuljeve. Ako te ta 'prijateljica' pola vremena ignorira, onda nije prijateljica. Ako skriješ račune kreditne kartice pod krevet, neće se čudesno sami platiti."

Sophie Kinsella - 4 Foto: Profimedia

Punog srca završila je pismo porukom kćeri: "Tvoja će obitelj uvijek biti tu za tebe, bez obzira na sve. I naposljetku, uvijek imaj Marmite u kući. To se zapravo ne mora ni govoriti, ali za svaki slučaj."

Sophie Kinsella - 3 Foto: Profimedia

Sophie je osim ''Šopingholičarke'' izdala brojna druga poznata djela: "Znaš li čuvati tajnu?" ("Can You Keep a Secret?"), "Djevojka iz dvadesetih" ("Twenties Girl"), "Božanstvena kućanica" ("The Undomestic Goddess"), "Sjećaš me se?" ("Remember Me?"), "Sagorela" ("Burnout") i novije, "Zabava tek počinje".

