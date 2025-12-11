Javila se diskvalificirana pjevačica s Dore, objasnila što se dogodilo

Karolina Ilić javila se poslije diskvalifikacije s Dore, priznavši grešku u proceduri te najavila prijavu dogodine.

Drama s Eurosonga prelila se i na Hrvatsku samo tjedan dana od objave popisa natjecatelja Dore 2026., koja će se održati u veljači. Organizatori natjecanja diskvalificirali su Karolinu Ilić, koja je trebala izvesti pjesmu "Breathe Her In", jer nema hrvatsko državljanstvo.

Da je već u postupku dobivanja državljanstva, pokazala je i sama švedsko-hrvatska pjevačica koja je zatražila državljanstvo, no nije dobila dokumentaciju na vrijeme.

Galerija 5 5 5 5 5

Karolina Ilić - 5 Foto: Instagram

Karolina Ilić - 2 Foto: Instagram

"Sve mi je jasno, pravila su pravila, prekasno sam zatražila državljanstvo", izjavila je Ilić za 24sata, dodavši kako nije previše razočarana jer oduvijek poštuje sva pravila i vjeruje u rad institucija, zbog čega zna kako se državljanstvo ne dobije u kratkom vremenu.

Karolina Ilić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njezinu životu: ''Voljeno moje biće...''

"Moji su roditelji iz Dalmacije, a u Švedsku su pobjegli tijekom rata. Ja sam jako ponosna na svoje hrvatske korijene i htjela sam i prije zatražiti hrvatsko državljanstvo, ali nekako sam, eto, uvijek to odgađala. Mislila sam da je sad pred Doru idealna prilika pa sam ga zatražila, ali ispalo je da je sad ipak malo prekasno. Papiri nisu riješeni na vrijeme da bi sve bilo po pravilima i zato sam, nažalost, diskvalificirana", ispričala je pjevačica, poručivši kako vjeruje u pjesmu "Breathe Her In" jer "je drugačija" te kako će se i iduće godine prijaviti na Doru.

Karolina Ilić - 1 Foto: Instagram

Karolina Ilić - 3 Foto: Instagram

"Naravno, neću odustati. Do iduće ću Dore, nadam se, imati državljanstvo i definitivno dolazim opet", kazala je pjevačica, zaželivši puno uspjeha Gabrijelu Iviću koji će ju zamijeniti: "Kad već ja nisam mogla nastupati, svakako bi mi bilo drago da onaj tko dolazi umjesto mene ostvari uspjeh i pokaže se u lijepom svijetlu."

Hrvatska se poslije 11 godina vraća na Dječji Eurosong, a kako glasati za našeg predstavnika Marina Vrgoča, provjerite OVDJE.

Izvođača koji ju mijenja imali ste prilike gledati u Supertalentu. Više o njemu pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Crnogorski pjevač čeka dijete s 11 godina mlađom suprugom: Prelijepa plavuša podijelila fotografije

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Ova djevojčica danas ima 22 godine i priprema se za prijestolje, a iza nje je veliki skandal s lažnim snimkama

Pogledaji ovo Celebrity Strašno! Influencerica preminula nakon poroda kod kuće, objavljen je uzrok smrti

Pogledaji ovo Celebrity Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''