Seve ne skriva emocije prema posebnom muškarcu u njenom životu: ''Voljeno moje biće...''

Severina je svojim emotivnim rođendanskim čestitkama i fotografijama na društvenim mrežama još jednom pokazala koliko posebno mjesto u njezinu životu zauzima dugogodišnji prijatelj.

Severina je na svom Instagramu podijelila niz dirljivih fotografija i videa kojima je čestitala rođendan dugogodišnjem prijatelju Borisu Ružiću, a njezina je objava odmah privukla veliku pozornost pratitelja.

Pjevačica je u nekoliko Instagram storyja pokazala bliske i razigrane trenutke s Borisom, a rođendansku čestitku popratila je toplim i emotivnim riječima. ''Sretan rođendan, ljubavi'', napisala je uz jedan od videa, dok je uz zajedničku fotografiju poručila:

Severina i Boris Ružić - 1 Foto: Instagram

Severina i Boris Ružić - 4 Foto: Instagram

''Drago i voljeno moje biće, želim da tvoje preveliko srce uvijek bude ispunjeno srećom i mirom, a tvoja duša puna blagostanja. Ako itko zaslužuje to si TI. Ljubim te, volim i grlim da pucaaa.''

U još jednoj objavi Severina je pokazala i druženje u prirodi s prijateljima, uz poruku: Volimo teee''.

Severina i Boris Ružić - 3 Foto: Instagram

Njene riječi i zajednički trenuci koje je podijelila jasno pokazuju koliko joj je Boris blizak te koliko dugo i snažno traje njihovo prijateljstvo.

Inače, Boris je hrvatski dizajner interijera. Severinin je dobar prijatelj već godinama, a na njegovu profilu mogu se pronaći brojne fotografije s njom, ali i s drugim našim poznatim osobama.

Severina - 3 Foto: Instagram

Severina - 1 Foto: Instagram

Severina se prije ovoga pohvalila fotografijama iz muškog toaleta koje su podigle prašinu, pogledajte ih OVDJE.

Dan prije viđena je na sudu, iz kojeg je razloga bila tamo pogledajte OVDJE.

Severina - 4 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

