Seve opet na sudu: Evo što je pjevačica rekla nakon ročišta

Severina se u ponedjeljak pojavila na ročištu na zagrebačkom Općinskom kaznenom sudu zbog poruka koje je slala ravnateljici jedne zagrebačke škole i bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba.
Naša glazbena zvijezda Severina u ponedjeljak se vratila na Općinski kazneni sud u Zagrebu zbog sudskog postupka koji je nekoliko puta bio odgođen.3 vijesti o kojima se priča provokativna kylie Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke ''volim te više nego ikada!" Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show! podržali ga giuliano i karan! Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!
Seve se pojavila u društvu svojih odvjetnika Čede Prodanovića i Jadranke Sloković zbog ročišta u postupku koji je započeo prije godinu i pol dana. Za tu prigodu odjenula je kožne hlače, sivosmeđu vestu i krem kaput, a dojmu ozbiljnog izgleda pridonijeli su i raspuštena kosa i sunčane naočale, ispod kojih se osmjehnula fotografima koji su je čekali ispred.
Galerija 25 25 25 25 25
Severina - 1 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Severina - 1 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Severina - 4 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U pitanju je spor koji je podignulo zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo zbog dvaju nametljivih ponašanja prema ravnateljici Osnovne škole "Matija Gubec", Ljiljani Klinger, te bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander, inicirano zbog 150 poruka neprimjerenog spektra koje je slala pjevačica, revoltirana njihovim ponašanjem tijekom borbe za skrbništvom nad sinom Aleksandrom.
Severina - 2 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Severina - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Severina - 6 Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jednom odlazi najviše! Poznata je cifra koju će izvođači dobiti za doček Nove u Zagrebu
Tužiteljstvo za te poruke smatra kako su slane u svrhu vrijeđanja i zastrašivanja, zbog čega traže uvjetnu kaznu za Seve od 10 mjeseci s trogodišnjim rokom kušnje.
Ročište je trajalo dva sata uz kratku stanku. Poslije kraja nijedna strana nije htjela davati izjave, a s obzirom na iskaz svjedokinje, dobro raspoložena Severina kratko je poručila: "Sve je lagala!"
Severina - 4 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Severina - 2 Foto: Damjan Tadic / CROPIX
"Država na ovakvim, mogu reći, minornim slučajevima, gdje se utjecalo i na ministra Božinovića i na ostale, jednostavno troši novce, na ovako minornim slučajevima, poreznih obveznika. Optužnica protiv Rimac nije podignuta, ali protiv mene je. Evo, ja sam glavni kriminalac u ovoj državi. Stay tuned!" ispričala je jednom prilikom za medije nakon ročišta.
Seve je nedavno bila u Beču na Adventu, a više o tome pogledajte OVDJE.
Nakon koncerata u Splitu i Zagrebu dirnula je posvetom majci, o čemu više čitajte OVDJE.
1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Sve je uskladila: Zvijezdu Kumova bilo je nemoguće ne primijetiti na zagrebačkoj špici
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Velika promjena u životu TikTok senzacije koja je posjetila Hrvatsku: ''Teško je bilo nositi se s tim''
Pogledaji ovo Celebrity Polufinalno izdanje Martine Tomčić nije prošlo nezamijećeno, detalji ukrali svu pažnju
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zagonetni kraj Zlatokose: Tragična sudbina manekenke koja je osvojila svijet pa nestala