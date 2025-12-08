Velika promjena u životu TikTok senzacije koja je posjetila Hrvatsku: ''Teško je bilo nositi se s tim''

Alix Earle, influencerica s osam milijuna pratitelja na TikToku, prekinula je s igračem američkog nogometa Braxton Berriosom poslije dvije godine veze.

Popularna tiktokerica Alix Earle i igrač američkog nogometa Braxton Berrios navodno su prekinuli nakon dvije godine veze. Prema pisanju tabloida US Weekly, par je zajednički odlučio prekinuti nekoliko tjedana nakon proslave druge godišnjice veze kada se 30-godišnji igrač Houston Texansa pohvalio buketom ruža koji mu je 24-godišnjakinja poslala.

Fanovi tiktokerice, koja je ovog ljeta boravila u Hrvatskoj, tjednima su nagađali o mogućnosti prekida jer se par nije javno pojavio zajedno nakon završetka "Plesa sa zvijezdama", gdje je Earle osvojila drugo mjesto.

Alix Earle i Braxton Berrios - 3 Foto: Profimedia

Alix Earle i Braxton Berrios - 4 Foto: Profimedia

"Veći dio njihove veze bio je na daljinu i bilo im je teško nositi se s tim", rekao je izvor, a ulje na vatru dodao je sada već bivši par. Dok su se širile vijesti o prekidu, influencerica s osam milijuna pratitelja na TikToku objavila je niz fotografija iz Miamija, dok se Berrios pripremao za utakmicu svoje momčadi protiv Kansas City Chiefsa.

Alix Earle i Braxton Berrios - 2 Foto: Profimedia

Braxton Berrios - 2 Foto: Afp

Prema navodima Daily Maila, tiktokerica nije bila zadovoljna smjerom u kojem ide njihova veza. Ona je dugo vremena izbivala zbog obveza prema produkciji emisije "Plesa sa zvijezdama", dok njezin sada bivši partner zbog obveza prema klubu nije mogao vezi posvetiti više vremena.

"Pokušavaju održati vezu, ali njihove prenatrpane rasporede teško je uskladiti. Definitivno više nije ista veza kao prije dvije godine", ispričao je izvor prije nekoliko dana.

Alix Earle - 2 Foto: Profimedia

Braxton Berrios - 1 Foto: Afp

Par je započeo svoju vezu dok je Berrios još igrao u Miami Dolphinsima, nedugo nakon što je prekinuo s influencericom Sophijom Culpo, sestrom bivše Miss Universe Olivije Culpo. Njihov početak nije bio idealan jer se nagađalo da su se Earle i Berrios viđali dok je on još bio u vezi s Culpo, što su oboje odlučno negirali.

Jedna Hrvatica dobila je priliku razgovarati s Earle dok je boravila u Hrvatskoj, o čemu više pročitajte OVDJE.

Koliko je nahvalila Hrvatsku, pročitajte OVDJE.

