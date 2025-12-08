Pretraži
''nije isto kao prije''

Velika promjena u životu TikTok senzacije koja je posjetila Hrvatsku: ''Teško je bilo nositi se s tim''

Piše E.G., Danas @ 11:20 Celebrity komentari
Alix Earle Alix Earle Foto: Instagram

Alix Earle, influencerica s osam milijuna pratitelja na TikToku, prekinula je s igračem američkog nogometa Braxton Berriosom poslije dvije godine veze.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Otkriveni honorari izvođača za zagrebački doček
kako to komentirate?
Jednom odlazi najviše! Poznata je cifra koju će izvođači dobiti za doček Nove u Zagrebu
Alix Earle i Braxton Berrios prekinuli
''nije isto kao prije''
Velika promjena u životu TikTok senzacije koja je posjetila Hrvatsku: ''Teško je bilo nositi se s tim''
Anica Kovačević na zagrebačkoj špici
zgodna glumica
Sve je uskladila: Zvijezdu Kumova bilo je nemoguće ne primijetiti na zagrebačkoj špici
Pogledajte koliko je adventskih kalendara Victoria Beckham kupila kćeri Harper Beckham
razmazila mezimicu
Pretjerivanje ili? Ovo je cifra i broj adventskih kalendara koje je Victoria Beckham kupila kćeri!
Zlatko Dalić bio na Thompsonovom koncertu u Varaždinu
''Hrvatska!"
Izbornik Dalić snimkom se javio s Thompsonova koncerta: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera!''
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
obećao mu je pjesmu
Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Severina u minici i korzetu prošetala Zagrebom po hladnom vremenu
''jao, kakva si''
Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''
Kako izgleda partner Mirele Holy?
zajedno 28 godina
Kako izgleda partner Mirele Holy? S njim je prošetala Cvjetnim trgom, rijetko ga vidimo
I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."
neželjena tegoba
I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nakon javne osude stiže Kumerleova isprika: "Žrtva je žrtva. Svaka zaslužuje poštovanje"
"OBJAŠNJENJE" I "ISPRIKA"
VIDEO Oglasio se muškarac koji je gazio ruže za ubijene žene
Ova pošast razara obitelji i uzima živote, a sve je dostupnija. Slomljeni otac: "Bili smo povezani kao prst i nokat. A onda se jedne noći nije vratio kući..."
Poziv Domagoja Mikića
Ova pošast razara obitelji i uzima živote, a sve je dostupnija. Slomljeni otac: "Bili smo povezani kao prst i nokat. A onda se jedne noći nije vratio kući..."
Tajland pokreće zračne napade na Kambodžu
napad duž granice
Počeo novi rat: Izvedeni zračni udari, propao mirovni sporazum
show
Kylie Jenner zablistala je u crvenom kožnom topu s dubokim dekolteom
provokativna kylie
Ispod nije nosila ništa! Raskopčani zip kožne jakne istaknuo bujno poprsje mlade milijarderke
Patrizio Ratto u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent
''volim te više nego ikada!"
Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!
Mario Šušinjak u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertaalent
podržali ga giuliano i karan!
Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!
zdravlje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Ne morate se iscrpljivati treninzima
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Dobro je znati!
GLP-1 terapija za mršavljenje: Evo što se dogodilo troje ljudi koji su je isprobali!
Zdravi kolač od maka i jabuka: 4 sočna i nutritivno bogata recepta
Po preporuci nutricionistice
Zdravi kolač od maka i jabuka: 4 sočna i nutritivno bogata recepta
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Urnebesno
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
Pokažite što znate!
Pomogla pri radovima i postala viralni hit! Pogledajte zašto
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Wow!
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
tech
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Novo istraživanje upozorava
Ove dvije generacije sve češće obolijevaju od rijetkog oblika raka čiji se simptomi lako mogu krivo interpretirati
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Neprestano razvijaju nova rješenja
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Jedinstveno nalazište
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
sport
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
glavna tema
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala u mrežu Reala
Za pobjedu
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala loptu u mrežu pored devetorice
SuperSport Hrvatski nogometni kup: Parovi četvrtfinala su poznati, pogledajte ih
Kome ide Rabuzinovo sunce?
Izvučeni parovi četvrtfinala Kupa: Dinamo protiv četvrtoligaša, Hajduku najgori mogući ždrijeb!
tv
Supertalent: Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MAESTRALNI NASTUPI!
Spektakl u prvom polufinalu Supertalenta!
MasterChef: Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
GUESS THE CHEF
Kandidati MasterChefa zaigrali novu igru! Tko najbolje imitira članove žirija?!
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
putovanja
Lako i jednostavno: domaći likeri kao božićni poklon
Domaće i fino
Lako i jednostavno: Domaći likeri kao savršen božićni poklon
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Vrijedi posjetiti
Sokol kula: Lijepa ratnica s hrvatskog juga koja pruža pogled koji nikada nećete zaboraviti
Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom prema receptu Matejke Buče
Iz nove kuharice
Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom koje ćete napraviti nabrzinu
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Inspirativna priča
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Imali više od 20.000 ljudi
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Laura Gnjatović u bundi i trapericama na zagrebačkoj špici
I raskošna bunda
Laura Gnjatović: Uske traperice i ženstvene čizme nepogrešiva su kombinacija za zagrebačku špicu
Sve viče „Beauty, beauty, beauty“: Kreacija Maje Šuput i gore i dolje prava je senzacija
prvo polufinale
Sve viče "Beauty, beauty, beauty": Kreacija Maje Šuput i gore i dolje prava je senzacija
sve
Ulična moda trudnica iz Zagreba u pletenoj haljini
I visoke čizme
Trudnica iz Zagreba vrhunski se sredila, nosi najpoželjniju zimsku haljinu, i to kratki model
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
glavna tema
Evo što su Jeličić i Vejić rekli za suđenje Patrika Kolarića u derbiju
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala u mrežu Reala
Za pobjedu
VIDEO Gol koji je osramotio Bernabeu: Celta ušetala loptu u mrežu pored devetorice
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene