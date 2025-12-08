Izbornik Dalić snimkom se javio s Thompsonova koncerta: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera!''

Zlatko Dalić pohvalio se na Instagramu kako je bio na Thompsonovu koncertu u Varaždinu.

Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin. To je njegov prvi koncert u rasprodanoj varaždinskoj dvorani od studenog 2017., a fanovi su se počeli okupljati ispred ulaza dva sata prije nego što je nastup počeo.

U publici su bili i neki poznati Hrvati. Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je na tribinama, a snimke koje je objavio na Instagramu pokazuju koliko je Arena Varaždin bila puna.

Galerija 26 26 26 26 26

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Thompson Foto: Screenshot

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Najbolja gimnastičarka svih vremena povećala grudi i pokazala rezultat!

"Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!", napisao je Dalić uz snimku Thompsona dok je pjevao "Ako ne znaš šta je bilo".

Izborniku su se u komentarima javili njegovi pratitelji, koji su ostavljali emotikone i komentare poput "Koja atmosfera, izborniče!", "Svaka čast, dragi izborniče!", "Kad se vije naša šahovnica", "Melem za dušu" i ostale.

Marko Perković Thompson i Zlatko Dalić Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Marko Perković Thompson Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

To je treći koncert u sklopu Thompsonove dvoranske turneje, koja je započela prije dva tjedna, a još su ostali jedan koncert u Areni Varaždin, dva nastupa u Zadru i jedan u Areni Zagreb.

Kako je izgledala atmosfera kad je zapjevao "Bojnu Čavoglave", pogledajte OVDJE.

Zbog toga što nije odobrio drugi koncert u Areni Zagreb, Thompsonov menadžer uputio je oštre riječi zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, o čemu više čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Seksi televizijsko izdanje Maje Šuput: Zvjezdani outfit za prvo polufinale Supertalenta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Hrpa komentara na video Lane Jurčević o neudanim ženama: "Ne vrijedi..."

Pogledaji ovo Celebrity Što se ovdje dogodilo?! Maja je pojurila za njim na binu, a onda je uslijedio show!

Pogledaji ovo Celebrity Jedno od najvećih otkrića ove sezone Supertalenta - skromni skladištar Mario!