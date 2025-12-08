Izbornik Dalić snimkom se javio s Thompsonova koncerta: "Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera!''

Zlatko Dalić pohvalio se na Instagramu kako je bio na Thompsonovu koncertu u Varaždinu.
Marko Perković Thompson u sklopu svoje jesensko-zimske dvoranske turneje održao je prvi koncert u Areni Varaždin. To je njegov prvi koncert u rasprodanoj varaždinskoj dvorani od studenog 2017., a fanovi su se počeli okupljati ispred ulaza dva sata prije nego što je nastup počeo.
U publici su bili i neki poznati Hrvati. Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić bio je na tribinama, a snimke koje je objavio na Instagramu pokazuju koliko je Arena Varaždin bila puna.
"Domoljublje, ljubav, zajedništvo, vjera! Hrvatska!", napisao je Dalić uz snimku Thompsona dok je pjevao "Ako ne znaš šta je bilo".
Izborniku su se u komentarima javili njegovi pratitelji, koji su ostavljali emotikone i komentare poput "Koja atmosfera, izborniče!", "Svaka čast, dragi izborniče!", "Kad se vije naša šahovnica", "Melem za dušu" i ostale.
To je treći koncert u sklopu Thompsonove dvoranske turneje, koja je započela prije dva tjedna, a još su ostali jedan koncert u Areni Varaždin, dva nastupa u Zadru i jedan u Areni Zagreb.
Kako je izgledala atmosfera kad je zapjevao "Bojnu Čavoglave", pogledajte OVDJE.
Zbog toga što nije odobrio drugi koncert u Areni Zagreb, Thompsonov menadžer uputio je oštre riječi zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, o čemu više čitajte na Dnevnik.hr-u (OVDJE).
