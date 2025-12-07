Hrpa komentara na video Lane Jurčević o neudanim ženama: "Ne vrijedi..."

Lana Jurčević u duhovitom videu progovorila je o godinama, braku i trudnoći, a pratitelje je nasmijala i dirnula iskrenim priznanjem.

Pjevačica Lana Jurčević ponovno je u središtu pozornosti, i to ne samo zbog povratka na glazbenu scenu s pjesmom "Dio mene" i povratka na Instagram, već i zbog vijesti da čeka drugo dijete sa svojim partnerom Filipom Kratofilom.

Sada je svoje pratitelje nasmijala simpatičnim videom u kojem se, kroz humor, osvrnula na predrasude o godinama i braku. Video počinje pitanjem muškog glasa: "Koliko ti imaš godina?", na što Lana sinkronizira odgovor: "Četrdeset i dvije." Na pitanje "Jesi udata?", odgovara: "Nisam", a zatim slijedi komična replika: "A ja, ne vrijedi se ni udavat sad za to malo."

Lana Jurčević Foto: Lana Jurčević/Instagram

U opisu objave Lana iskreno dodaje: "Ima pravo. Ionako me sve boli k’o da sam u penziji. Jedva sam se iskoprcala s ovim trbuhom danas iz kuće za intervju i konferenciju."

Lana Jurčević i Filip Kratofil - 1 Foto: Lana Jurčević/Instagram

Pratitelji su odmah pohrlili u komentare gdje su priznali da ih je nasmijao Lanin video.

"Kraljice", "Baš si me nasmijala", pisali su.

Podsjetimo, Lana i Filip već imaju jednogodišnju kćerkicu Maylu Lily, a pjevačica je ranije otvoreno progovorila o teškom putu prema majčinstvu.

Lana Jurčević s obitelji Foto: Screenshot

