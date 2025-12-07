I ne baš tako sjajan vikend za Sanju Vejnović: "Nažalost, neće ići..."

Sanja Vejnović podijelila je uspomenu na sunčanu šetnju Maksimirom, otkrivši da joj je ovu subotu pokvarila teška upala sinusa.

Naša glumica Sanja Vejnović podijelila je na Instagramu trenutak prošle subotnje šetnje Maksimirom, gdje je uživala u sunčanom danu u društvu svog psa.

Sanja Vejnović - 2 Foto: Instagram

Uz fotografiju u crvenoj jakni i s osmijehom na licu, glumica je otkrila da je proteklog vikenda provela divan dan u prirodi, ali da joj je ovu subotu pokvarila zdravstvena tegoba.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je žena koju je Saša Matić pozvao u zagrebačku Arenu? Šuškalo se o njezinu odnosu s Marijom Šerifović

"Prošle subote u Maksimiru! Bilo je divno, sunčano! Jedva sam čekala ovu subotu, ali nažalost neće ići, oborila me teška upala sinusa!", napisala je Sanja, uz brojne poruke podrške koje su joj odmah stigle od pratitelja.

OVDJE pogledajte kako izgleda kći Sanje Vejnović.

Sanja Vejnović - 3 Foto: Instagram

Sanja Vejnović - 1 Foto: Sanja Vejnović/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Rijetko viđena dama uz Ninu Badrić: Ovaj duo iznenadio je brojne pratitelje!

Galerija 25 25 25 25 25

Sanja je otkrila da bivšem mužu i dalje rado priprema njegovu omiljenu slasticu, a više informacija o tome pogledajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Upoznali su se spontano, a danas su nerazdvojni: Tko je supruga Saše Matića?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maju Šuput iznenadio Bloomov potez koji je napravio pokraj raskošnog božićnog drvca!

Pogledaji ovo Nekad i sad Vrijedno divljenja! Nevjerojatna transformacija slavne glumice nakon gubitka 45 kilograma