Rijetko viđena dama uz Ninu Badrić: Ovaj duo iznenadio je brojne pratitelje!

Nina Badrić uoči koncerta u Varaždinu posjetila je restoran Zlatka Dalića, a pažnju je privukla fotografija sa samozatajnom suprugom izbornika, Davorkom Dalić.

Glazbena diva Nina Badrić (53), poznata po snažnom vokalu i prepoznatljivim scenskim nastupima, pokazala je svojim pratiteljima kako izgleda njezin idealan odmor uoči nastupa.

Prije nego što je zapjevala na varaždinskom Adventu, Nina je svratila u restoran Zlatka Dalića (59), a posebnu pažnju ukrala je dama s kojom je pozirala na fotografiji.

Radi se o Davorki Dalić, samozatajnoj supruzi hrvatskog izbornika, koja se rijetko pojavljuje na društvenim mrežama. Nina je uz objavu kratko poručila: "Večeras pjevamo na prekrasnom adventu u Varaždinu al’ prije svega najbolja klopica."

Nina Badrić - 3 Foto: Nina Badrić/Instagram

U samo sat vremena objava je prikupila preko tisuću lajkova i brojne pozitivne komentare.

Na slici Nina zrači u opuštenom, ali elegantnom zimskom outfitu – bijela vesta s crvenim detaljima i topla jakna. Davorka je pak izabrala sofisticiranu kombinaciju smeđih hlača, dolčevite i bež veste.

Davorka i Zlatko Dalić u braku su više od 30 godina i imaju dva sina – Tonija (32) i Brunu (27).

Zlatko Dalić, Davorka Dalić Foto: PR

Zlatko Dalić, Davorka Dalić Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Varaždinski koncert bio je samo jedna od brojnih stanica u Nininom bogatom prosinačkom rasporedu. Nastupi u Koprivnici, Opatiji, Bihaću te novogodišnji doček na Viru dio su promocije novog singla "Moj rodni grad", koji najavljuje i njezin nadolazeći album "Moji ljudi", očekivan u veljači.

