družile se u varaždinu

Rijetko viđena dama uz Ninu Badrić: Ovaj duo iznenadio je brojne pratitelje!

Piše I.G., Danas @ 11:53 Celebrity komentari
Nina Badrić - 2 Nina Badrić - 2 Foto: Nina Badrić/Instagram

Nina Badrić uoči koncerta u Varaždinu posjetila je restoran Zlatka Dalića, a pažnju je privukla fotografija sa samozatajnom suprugom izbornika, Davorkom Dalić.

Nina Badrić i Davorka Dalić družile se u Varaždinu
Rijetko viđena dama uz Ninu Badrić: Ovaj duo iznenadio je brojne pratitelje!
Saša Matić oduševio publiku gostom iznenađenja u Areni Zagreb
Pogledajte tko je bio gost iznenađenja Saši Matiću za drugu večer u Areni Zagreb!
Otac Meghan Markle nakon amputacije noge nada se pomirenju s kćeri
Otac Meghan Markle nakon amputacije noge nada se pomirenju: "Želim upoznati unuke..."
Arena Zagreb drugu večer zaredom pjevala uglas sa Sašom Matićem: "Vi ste najbolja publika na svijetu"
Arena Zagreb drugu večer zaredom pjevala uglas sa Sašom Matićem: "Vi ste najbolja publika na svijetu"
Nela Mancheska iz "Supertalenta" nastupa na Dječjem Eurosongu
Sjećate li se ove djevojčice iz Supertalenta? Uskoro će nastupati pred milijunskom publikom!
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!
Severina u minici i korzetu prošetala Zagrebom po hladnom vremenu
Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''
Ana Rucner podijelila intervju sina Dariana koji je govorio o odnosu s rastavljenim roditeljima
Ana Rucner podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''
Saša Matić u Areni Zagreb na scenu pozvao Jakova Jozinovića i izazvao veliko oduševljenje publike
Kakvo iznenađenje! Saši Matiću u Areni Zagreb pridružio se gost kojeg nitko nije očekivao
Životna priča glumca Michaela Cainea
Prizori legendarnog glumca u kolicima rastužili fanove, poslije teške operacije povukao se iz glume
vijesti
Velika potražnja za slavonskom svinjetinom, domaća proizvodnja na povijesnom minimumu
Navala na mesnice, a posebno traženog mesa nema: "Ovo uvozno, palcem uzmeš i stisneš. Ako propadne, nije dobro"
Zaštitna struktura nuklearke Černobil teško oštećena - IAEA
Ne može se zaustaviti širenje radijacije: Teško oštećena nuklearka Černobil
Ozbiljan inicident na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih
VIDEO Ozbiljan incident na londonskom aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe, ima ozlijeđenih
show
Severina u minici i korzetu prošetala Zagrebom po hladnom vremenu
Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!
Ana Rucner podijelila intervju sina Dariana koji je govorio o odnosu s rastavljenim roditeljima
Ana Rucner podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''
zdravlje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
Kako izgubiti 5 kg hodanjem? Ovo je plan koji stvarno djeluje
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
zabava
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Mladi vozač nasmijao promet natpisom na vozilu! Pogledajte što je napisao
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Majstor očitao lekciju iz parkiranja i skupio više od 40 milijuna pregleda
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
Srbin posjetio Split, a njegova reakcija postala je viralni hit
tech
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Ukrajinci sada imaju širok raspon oružja dugog dometa za napade duboko u ruski teritorij
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Rekordno otkriće u Boliviji: Gdje god pogledate, tlo je prekriveno njima!
Ostvarila se nadanja astronoma: Asteroid Bennu skriva sve sastojke potrebne za život na Zemlji
Ostvarila se nadanja astronoma: Asteroid Bennu skriva sve sastojke potrebne za život na Zemlji
sport
Čekali su 28 godina plasman na Svjetsko prvenstvo, a sad aostali šokirani satnicom utakmica
Čekali su 28 godina plasman na Svjetsko prvenstvo, a sad ostali šokirani satnicom utakmica
FIFA se naslađuje s Englezima: Pogledajte kakva je snimka objavljena pred milijunima, Hrvati će biti sretni
FIFA se naslađuje s Englezima: Pogledajte kakva je snimka objavljena pred milijunima, Hrvati će biti sretni
SP 2026: RASPORED Hrvatske i satnice svih utakmica Svjetskog prvenstva
SP 2026: RASPORED Hrvatske i satnice svih utakmica Svjetskog prvenstva
tv
Kumovi: Kome će ljubav donijeti sreću, a koga skupo koštati, doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
Kome će ljubav donijeti sreću, a koga skupo koštati, doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"
MasterChef: ANKETA: Što mislite - tko je zaslužio platinastu karticu? Barbara ili netko od izazivača?
ANKETA: Što mislite - tko je zaslužio platinastu karticu? Barbara ili netko od izazivača?
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
U dobru i zlu: Možda im se na kraju sreća i osmjehne - ipak su oni Sriće
putovanja
Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom prema receptu Matejke Buče
Zagrljaj iz tanjura: Prefino varivo s oslićem i krumpirom koje ćete napraviti nabrzinu
Najveće klizalište u Europi
Veliko je poput 16 olimpijskih bazena! Znate li gdje se nalazi najveće europsko klizalište na otvorenom?
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
Kakva zemlja! Nedjeljom ne radi aerodrom, pista prelazi preko prometne ceste, a ljudi su najdeblji na svijetu
novac
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Martina Ćustić stvorila kremu kako bi pomogla svojoj kćeri: "Ovo je moj doprinos svima koji se bore sa sličnim tegobama“
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
Poput narko–država, ali još globalnije: Uspon "scam država" čije ekonomije počivaju na online prevarama
lifestyle
Princeza od Walesa i princeza Charlotte na božićnom koncertu 2025.
Princeza Charlotte ima gracioznost i držanje svoje majke, svakim danom sve je sličnija Catherine Middleton
Ana Maslać Plenković u crnom izdanju kod Pape Lava XIV
Pogledajte elegantnu kombinaciju Ane Maslać Plenković za posjet Papi
Ulična moda Zagreb visoke čizme podstavljene umjetnim krznom 2025.
Uz ovakve čizme zgodne dame iz centra Zagreba i najkraća minica pada u drugi plan
sve
Princeza od Walesa i princeza Charlotte na božićnom koncertu 2025.
Princeza Charlotte ima gracioznost i držanje svoje majke, svakim danom sve je sličnija Catherine Middleton
Severina u minici i korzetu prošetala Zagrebom po hladnom vremenu
Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''
Saša Matić u Areni Zagreb Jakovu Jozinoviću obećao pjesmu
Poslušajte kako je mladi Slavonac sa Sašom Matićem otpjevao njegov veliki hit u Areni Zagreb!
 
