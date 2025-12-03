Gdje je nestala manekenka koja je bila simbol ljepote? Njezina priča ima mračnu stranu

Karen Mulder nakon ozbiljnih optužbi zbog kojih je čak završila u psihijatrijskoj bolnici povukla se u osamu i danas je se rijetko viđa.

Dok su ih mnoge djevojčice idolizirale, supermodeli devedesetih često su prolazile torturu ovisnosti i porobljavanja o kojima brojne i danas šute, dok su neki zbog istih završili daleko od svjetla reflektora.

Karen Mulder bila je jedna od najblistavijih zvijezda supermodel ere 90-ih – nizozemska ljepotica koja je hodala najprestižnijim pistama, krasila naslovnice Voguea i bila zaštitno lice brendova poput Chanela, Valentina i Victoria’s Secreta. No iza glamuroznih kampanja i milijunskih ugovora skrivala se mračna priča o zlostavljanju, manipulaciji i industriji koja je često šutjela.

Rođena je 1. lipnja, no ne zna se koje godine - 1968. ili 1970. - u malom nizozemskom gradu Vlaardingenu i odrasla u stabilnoj obitelji srednje klase. Kao djevojčica bila je povučena, ali ambiciozna, baveći se pjevanjem i glumom te sanjajući o životu izvan granica svoje zemlje. Kasnije će svoju povučenost pripisati tome da ju je otac silovao u djetinjstvu, a obiteljski prijatelj seksualno zlostavljao kada je imala samo dvije godine.

Sa samo 15 godina pobijedila je na natjecanju Elite Model Look, koje joj je poslužilo kao odskočna daska prema Parizu i svijetu visoke mode. Nakon toga, sve je postalo modna povijest - nosila je revije Diora, Armanija, YSL-a i Versacea, bila među prvih pet topmodela devedesetih, zajedno s Lindom Evangelistom i Cindy Crawford postala simbol ere u kojoj su manekenke bile globalne superzvijezde, a 1997. postala je jedna od prvih anđelica brenda Victoria’s Secret. U jednom trenutku zarađivala je preko 40 milijuna dolara, a na vrhuncu karijere se mogla pohvaliti lutkicom Barbie sa svojim likom.

Početkom 2000-ih Karen Mulder šokirala je javnost izjavama o seksualnom zlostavljanju unutar modne industrije. Naime, u intervjuu za BBC iznijela je optužbe na račun modne agencije Elite, tvrdeći kako su je silovali te da je zajedno s drugim manekenkama te agencije korištena kao prostitutka za najviše krugove francuskog društva koji uključuju političare, pripadnike policije i druge visoke dužnosnike. Osim toga, navela je i kako su je poticali na uzimanje kokaina i heroina.

"Pokušali su me pretvoriti u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i otpušteni su. Drugi sam put bila zatvorena u uredu s čovjekom koji je visoko pozicioniran u svijetu modelinga. Svi ljudi koji su me izdali, nekada sam voljela i cijenila. Ali, tada sam shvatila kakva je to zavjera. Državni dužnosnici i policija iskorištavali su djevojke iz Elitea. Njihovi ljudi pokušali su me oteti i otrovati", izjavila je za Daily Mail.

Ove optužbe, koje su čak uključivale i monegaškog vladara princa Alberta II., toliko su bile šokantne da je BBC uništio intervju te ga se danas ne može pronaći. Zbog svega, roditelji su raskinuli kontakt s njom, a sestra ju je smjestila u psihijatrijsku ustanovu na liječenje od depresije i tjeskobe. Zanimljivo, troškove liječenja platio je direktor pariške podružnice Elitea Gerald Marie, jedan od osoba koje je optužila za silovanje i bivši suprug Linde Evangeliste.

Zbog svega je pokušala i samoubojstvo 2002., no prijatelji su je u zadnji trenutak spasili. Kasnije je povukla većinu optužbi, osim onih da je bila zlostavljana u djetinjstvu.

Neki su njezine optužbe povezali s ozloglašenim predatorom Jeffreyjem Epsteinom, za kojeg je utvrđeno kako je koristio modne agencije kako bi maloljetnice podvodio visokim dužnosnicima. Iako Karen Mulder nije bila dio Epsteinova unutarnjeg kruga, pojedini izvori iz modnog svijeta tvrdili su da je on često tražio manekenke iz Elitea, iste agencije koja je zastupala Karen.

Njezino ime pojavilo se u medijima tek usput, kao dio šire mreže koju su mnogi tek naknadno analizirali. Nema službenih dokaza da je Mulder ikada bila dio Epsteinova kruga, ali činjenica da je 90-ih upozoravala na predatorsko ponašanje u industriji mnogi danas vide kao zloguko predviđanje onoga što će kasnije izbiti u javnost.

Danas živi povučeno s 19-godišnjom kćeri Anne i rijetko je se viđa u javnosti. Posljednji puta moglo je se snimiti u travnju 2024., kada je prisustvovala sprovodu Jeana Yvesa Le Fura, bivšeg zaručnika princeze Stéphanie od Monaka.

Nekadašnja superzvijezda postala je simbol mračne strane industrije koja je sedamdesetih i osamdesetih bila bez kontrole i pravila – industrije koja je tek posljednjih godina počela priznavati svoje greške. Danas je tiha, gotovo zaboravljena figura, no njezina priča, pogotovo zbog skandala s Andrewom Windsor-Mountbattenom i Donaldom Trumpom, odjekuje jače nego ikada.

