Susret tinejdžerskih ikona: Pogledajte kako danas izgledaju Donna i David iz "Beverly Hillsa"!

Tori Spelling i Brian Austin Green mnogima su izazvali nostalgiju kada su se pojavili na jednom crvenom tepihu.

Likovi Tori Spelling i Briana Austina Greena Donna Martin i David Silver godinama su plijenili pažnju u seriji "Beverly Hills", a unatoč tome što je emitiranje završilo prije 25 godina, njihova veza i dalje je zapisana u popularnoj kulturi.

Danas 52-godišnji Spelling i Green sreli su se na crvenom tepihu Hollywood Christmas Paradea 2025. i izazvali oduševljenje fanova kada su pozirali zajedno, oboje u modernim, upečatljivim izdanjima koja su jasno pokazala koliko je vremena prošlo od njihovih dana u kultnoj tinejdžerskoj seriji. U jednom trenutku tijekom fotografiranja im se pridružila i Greenova zaručnica Sharna Burgess.

Galerija 4 4 4 4 4

Tori Spelling i Brian Austin Green - 3 Foto: Afp

Tori Spelling i Brian Austin Green - 4 Foto: Afp

Tori Spelling i Brian Austin Green - 1 Foto: Afp

Tori je nosila efektne crvene hlače uz usku crnu majicu preko bijelog topa dugih rukava, a look je upotpunila kratkom plavom bob frizurom i upečatljivim prstenjem. Brian se odlučio za klasičnu kombinaciju crnog pletenog pulovera i traperica, pokazujući bradom prošaranom sijedima sasvim novi, zreliji izgled zbog kojeg su ga mnogi jedva prepoznali.

Tori Spelling i Brian Austin Green - 1 Foto: Profimedia

Tori Spelling i Brian Austin Green - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

Dok su se smijali i prisjećali starih dana pred kamerama, obožavatelje je preplavila nostalgija za njihovom serijskom romansom. Ono što je zasigurno mnogim fanovima serije žao jest da njih dvoje nisu bili zajedno u stvarnom životu, što je Spelling komentirala jednom prilikom.

Jeste li bili fan "Beverly Hillsa"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Bez obzira što smo Brian i ja tada bili ili što smo danas, imamo povezanost duše. Donna i David, Brian i Tori — volimo se", ispričala je Spelling u podcastu "9021OMG" kojeg vodi s Jennie Garth. "On je za mene uvijek bio taj. Moja prva ljubav. Dublji osjećaji."

Tori Spelling i Brian Austin Green - 5 Foto: Profimedia

Spelling i Green poslije kraja serije nisu gotovo 20 godina razgovarali, što je glumica opisao kao prolazak kroz razvod.

O fenomenu serije više pročitajte OVDJE.

Spelling je u seriji bila dobra prijateljica s pokojnom Shannen Doherty. Što je presudilo njihovom prijateljstvu, otkrijte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!

Pogledaji ovo Celebrity Blagdanski ugođaj u domu Elle Dvornik: Ukras posvećen pokojnom ocu razgalio srca pratitelja