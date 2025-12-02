Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

Georgina Rodriguez ponovno je pokazala luksuz i obline, ali prizor s ribom i dijamantima zasjenio je sve ostalo.
Na najnovijim fotografijama Georgina se, kao i uvijek, pohvalila svojim raskošnim stilom života: pozirala je ispred privatnog zrakoplova u sportskom kompletu sive boje koji je naglasio njezine obline, s bijelim tenisicama, visoko podignutom kosom i prepoznatljivom elegantnom torbicom u ruci.
U drugom kadru, iz unutrašnjosti luksuznog zrakoplova, sjedi uz stol prepun svježeg voća, slastica i soka, pozirajući u svom prepoznatljivom glam stilu, s ozbiljnim pogledom kroz prozor.
No ono što je iznenadilo mnoge i u trenu postalo tema jest jedna od posljednjih fotografija u seriji – snimljena na betonskoj podlozi. Fotka prikazuje njezinu savršeno njegovanu ruku s dugim noktima i dijamantnim prstenom dok netko pored nje u kliještima drži ribu.
Neočekivan i bizaran prizor zasjenio je sve ostalo – usred pozlaćenih trenutaka i savršeno kadriranih poza, upravo ta fotografija izazvala je najviše reakcija, pitanja i podignutih obrva u komentarima njezinih pratitelja.
''Kakva je ovo fotografija s ribom'', ''Ali ta riba...'', ''Riba na kraju...'', ''Jadna riba'', ''Ali zašto je ta riba tu?'', ''Što se događa s ovom fotkom s ribom'', dio je komentara s Instagrama.
Ronaldo je odlučio gdje će se oženiti Georginom, mjesto za njega nosi posebno značenje, a više o tome pisali smo OVDJE.
