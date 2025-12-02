Totalna navala! Pala stranica čim je počela prodaja ulaznica za Arenu mladog Slavonca

Jakov Jozinović trebao je točno u podne krenuti s prodajom karata, ali golem interes napravio je malene probleme.
Jakov Jozinović, mladi Slavonac koji posljednjih mjeseci rastura diljem regije, trebao je danas točno u podne krenuti s prodajom ulaznica za svoj veliki koncert u Areni Zagreb, najavljen za 19. lipnja 2026. godine.
No dogodilo se ono što bi svaki izvođač poželio – zbog goleme navale obožavatelja stranica za prodaju karata jednostavno je pala.
Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat
Jakov je situaciju odmah podijelio na Instagramu, gdje je kratko i jasno poručio:
''Pala je stranica, ljubim!''
Jakov Jozinović na Instagramu Foto: Instagram
Greška koja se prikazuje pri pokušaju pristupa stranici jasan je pokazatelj – interes za njegov koncert je velik.
Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL
Jakov Jozinović - 1 Foto: PR/Danko Šimunović
Nedavno je raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve su gotovo zaustavile promet. Više o tome pisali smo OVDJE.
Znate li u koju je poznatu Hrvaticu bio zaljubljen? Detalje doznajte OVDJE.
Jakov Jozinović - 6 Foto: PR/Danko Šimunović
