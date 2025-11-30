Mladi Slavonac raspametio više od 10 tisuća ljudi u Varaždinu, gužve gotovo zaustavile promet

Jakov Jozinović održao je koncert u Varaždinu. U središtu grada okupilo se više od 10 tisuća ljudi.

Varaždin je u subotu svjedočio pravom glazbenom fenomenu - Jakov Jozinović priredio je spektakl koji je potpuno raspametio publiku i pretvorio Korzo u najživlju pozornicu u Hrvatskoj. Od prvog trenutka bilo je jasno: ovo nije bio običan koncert.

Više od 10 tisuća ljudi, slilo se u centar grada, stvarajući gužvu i gotovo blokirajući promet. No, nikome nije smetalo - svi su htjeli samo jedno: vidjeti i čuti Jakova uživo, a on je isporučio i više nego što su očekivali.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 2 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 3 Foto: Dario Horvat

Najveći delirij nastao je kada je izveo svoju novu pjesmu ''Polje ruža'', koja je oduševila cijeli varaždinski Korzo. Jakov je još jednom dokazao da je jedan od najjačih izvođača nove generacije, glazbeni fenomen koji podiže publiku na noge gdje god se pojavi.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 5 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 6 Foto: Dario Horvat

U subotu je Varaždin dobio nezaboravnu noć, a Jakov Jozinović potvrdio status prave zvijezde koja već itekako osvaja.

Jakov Jozinović - 7 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 8 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 9 Foto: Dario Horvat

Jakov Jozinović - 10 Foto: Dario Horvat

Znate li u koju je poznatu Hrvaticu bio zaljubljen? Više o tome pisali smo OVDJE.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Instagram

Jakov je najavio i koncert u Areni Zagreb, a OVDJE saznajte kada je na rasporedu.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

