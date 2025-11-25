Ma ovo je nevjerojatno! Jakov Jozinović dolazi u Arenu Zagreb, evo kada

Jakov Jozinović među datume svoje turneje dodao je i onaj za Arenu Zagreb.

Da je Jakov Jozinović istinski fenomen domaće glazbene scene, više nije tajna. Mediji ga već sada prepoznaju kao novo veliko ime, a njegova prva pjesma, objavljena nedavno, doživjela je sjajan prijem i oduševila publiku.

Nakon današnjeg inspirativnog druženja s medijima, Jakov je još jednom potvrdio ono što se već neko vrijeme naslućivalo — u lipnju 2026. zakoračit će na pozornicu Arene Zagreb i prirediti spektakl koji će zasigurno obilježiti godinu.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

Ovaj koncert bit će vrhunac njegove prve velike regionalne turneje, na kojoj će Jakov obići najveće dvorane u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Interes publike već sada je nevjerojatan, a turneja se najavljuje kao jedan od najuspješnijih glazbenih projekata godine.



RASPORED TURNEJE

14.02. — Split, Dvorana Gripe

28.02. — Rijeka, Sportska dvorana Zamet

07.03. — Osijek, Dvorana Gradski vrt

14.03. — Novi Sad, Dvorana Spens

27.03. — Beograd, Sava centar (sold out)

28.03. — Beograd, Sava centar (sold out)

31.03. — Beograd, Sava centar (sold out)

01.04. — Beograd, Sava centar (sold out)

09.04. — Skopje, Arena “Jane Sandanski”

17.04. — Beograd, Sava centar

08.05. — Ljubljana, Arena Stožice

19.06. — Zagreb, Arena Zagreb

Jakov Jozinović - 3 Foto: PR

Tjedan iza obilježio je i njegov rasprodan koncert u Tvornici kulture, gdje je Jakov još jednom potvrdio svoju moćnu prisutnost na pozornici i nevjerojatnu povezanost s publikom.

Ono što slijedi nije samo koncertni spektakl, već slavlje puta koji Jakov gradi zajedno sa svojom publikom. Arena Zagreb 2026. bit će susret emocija, glazbe i zajedništva, svega onoga što ga je dovelo do ovoga trenutka.

Jakov Jozinović - 1 Foto: Bojan Zibar

