Kakav dekolte! Meri Goldašić skupila hrpu pohvala u brutalnom izdanju nakon vijesti o razvodu

Nakon što je otkrila da se razvodi, Meri Goldašić pojavila se u izdanju koje odiše elegancijom i samopouzdanjem.
Nakon što je nedavno iznenadila pratitelje objavom da se razvodi, Meri Goldašić javila se iz večernjeg izlaska – i to u izdanju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.3 vijesti o kojima se priča u 85. godini Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin ''Čestitke'' Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu "vožnja života!" Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu Meri nosi crvenu haljinu dramatičnog kroja koja ističe njezinu figuru, dok je duboki dekolte u prvom planu dodatno naglasio njezinu ženstvenost i samopouzdanje.
Sve je začinila efektnim plaštem, koji se u pokretu pretvara u pravo modno oružje.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Uz elegantno zalizanu punđu, naglašen make-up i upečatljiv srebrni nakit, cijeli look odiše snažnim stavom.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Romantična posveta chefa Vukadina svojoj supruzi topi srca!
Komentari ispod prizora samo su se nizali jedan za drugim.
''Gori svee'', ''Jaooo'', ''Kada pomislim da ne možeš ljepše izgledati, opet me razuvjeriš'', ''Vidi je'', ''Predivna'', ''Wow'', ''Predivna ženo. Znači kraj, gasi sve'', ''Jao, što je ovo dobro'', ''Živa vatrica'', ''Bomba'', ''Što god da radiš - samo nastavi'', ''Kakva haljina, kakva žena'', dio je komentara s Instagrama.
Galerija 27 27 27 27 27
Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje se nalazi? Samo jedna osoba zna tajnu posljednjeg počivališta ovog rock velikana
Naša influencerica u svom je stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu! Više pročitajte OVDJE.
Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Otkrila je i razloge svoga drugog razvoda, a više o tome pisali smo OVDJE.
Meri Goldašić Foto: Instagram
Meri na društvenim mrežama iskreno dijeli i put svoje transformacije, a OVDJE se prisjetite kako je izgledala prije gubitka kilograma.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač imali su poseban razlog za bijeg u toplije krajeve
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!
Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad zasviraju Ivica Kostelić i Zrinka Ljutić!