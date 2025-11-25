Kakav dekolte! Meri Goldašić skupila hrpu pohvala u brutalnom izdanju nakon vijesti o razvodu

Nakon što je otkrila da se razvodi, Meri Goldašić pojavila se u izdanju koje odiše elegancijom i samopouzdanjem.

Nakon što je nedavno iznenadila pratitelje objavom da se razvodi, Meri Goldašić javila se iz večernjeg izlaska – i to u izdanju koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Na fotografijama koje je podijelila na Instagramu Meri nosi crvenu haljinu dramatičnog kroja koja ističe njezinu figuru, dok je duboki dekolte u prvom planu dodatno naglasio njezinu ženstvenost i samopouzdanje.

Sve je začinila efektnim plaštem, koji se u pokretu pretvara u pravo modno oružje.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Uz elegantno zalizanu punđu, naglašen make-up i upečatljiv srebrni nakit, cijeli look odiše snažnim stavom.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Romantična posveta chefa Vukadina svojoj supruzi topi srca!

Komentari ispod prizora samo su se nizali jedan za drugim.

''Gori svee'', ''Jaooo'', ''Kada pomislim da ne možeš ljepše izgledati, opet me razuvjeriš'', ''Vidi je'', ''Predivna'', ''Wow'', ''Predivna ženo. Znači kraj, gasi sve'', ''Jao, što je ovo dobro'', ''Živa vatrica'', ''Bomba'', ''Što god da radiš - samo nastavi'', ''Kakva haljina, kakva žena'', dio je komentara s Instagrama.

Sviđa li vam se izdanje Meri Goldašić? Da, top je!

Ne, imala je i boljih izdanja Da, top je!

Ne, imala je i boljih izdanja Ukupno glasova:

Galerija 27 27 27 27 27

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje se nalazi? Samo jedna osoba zna tajnu posljednjeg počivališta ovog rock velikana

Naša influencerica u svom je stilu odbrusila hejterima na komentar o svom razvodu! Više pročitajte OVDJE.

Meri Goldašić i suprug Jure Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Otkrila je i razloge svoga drugog razvoda, a više o tome pisali smo OVDJE.

Meri Goldašić Foto: Instagram

Meri na društvenim mrežama iskreno dijeli i put svoje transformacije, a OVDJE se prisjetite kako je izgledala prije gubitka kilograma.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač imali su poseban razlog za bijeg u toplije krajeve

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Za nastup na svadbi milijarderske nasljednice J. Lo uzela nevjerojatnu cifru!

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad zasviraju Ivica Kostelić i Zrinka Ljutić!