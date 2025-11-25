Poslušajte kako to zvuči kad zasviraju Ivica Kostelić i Zrinka Ljutić!

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić odlučili su udružiti snage i zasvirati zajedno.
S bendom je zasvirala trenutno najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić, koja im se pridružila u izvedbi pjesme "Rock and Roll" grupe Led Zeppelin.
Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 3 Foto: Instagram Screenshot
Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 4 Foto: Instagram Screenshot
Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 1 Foto: Instagram Screenshot
Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 2 Foto: Instagram Screenshot
"Pripreme za utrku na vrhuncu. Ako mi oprostite što pjevam i izmišljam tekst, ovi momci su apsolutno zakon. Ako ste u Söldenu, idite i dobro se provedite u Live baru večeras da ih vidite kako sviraju. Ne sviram jer sutra imam trening", napisala je Zrinka u opisu snimke.
Ovo nisu Zrinkini prvi izleti u glazbene vode. Prije nego je postala osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, Zrinka je svirala violončelo i klavir, da bi kasnije zasvirala električnu gitaru, a bavila se i hip-hopom, nogometom, džudom i gimnastikom.
Zrinka Ljutić Foto: Afp
Zrinka Ljutić - 3 Foto: Instagram
Zrinka Ljutić - 1 Foto: Instagram
In Magazin: Ivica Kostelić - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Ivica Kostelić - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell
Ivica Kostelić - 4 Foto: Emica Elvedji/Pixsell
Ovu snimku komentirali su mnogi pratitelji, među kojima i najbolja skijašica svih vremena Mikaela Shiffrin, koja je napisala: "Snimku koju smo svi trebali!"
"Mi svi "nova Janica", a kraljica se na Ivicu fura", "Rokaj, Zrinka!", "Bend rastura, ali stvarno mi se sviđa gitaristica-pjevačica!", "Ti si j****o cool, Zrinka!", "Ovo je sjajno!", "Opa, top!", "Bend kojeg smo svi trebali", "Ona je ikona", napisali su mnogi ispod snimke.
