Poslušajte kako to zvuči kad zasviraju Ivica Kostelić i Zrinka Ljutić!

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić odlučili su udružiti snage i zasvirati zajedno.

Nije tajna kako je naš legendarni skijaš Ivica Kostelić vrsni glazbenik i gitarist, koji se okušao i u glazbenim vodama. 46-godišnji sportaš svira i u bendu Masters of Disaster, koji se sada može pohvaliti i novom članicom.

S bendom je zasvirala trenutno najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić, koja im se pridružila u izvedbi pjesme "Rock and Roll" grupe Led Zeppelin.

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 4 Foto: Instagram Screenshot

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Zrinka Ljutić i Ivica Kostelić - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Pripreme za utrku na vrhuncu. Ako mi oprostite što pjevam i izmišljam tekst, ovi momci su apsolutno zakon. Ako ste u Söldenu, idite i dobro se provedite u Live baru večeras da ih vidite kako sviraju. Ne sviram jer sutra imam trening", napisala je Zrinka u opisu snimke.

Ovo nisu Zrinkini prvi izleti u glazbene vode. Prije nego je postala osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu, Zrinka je svirala violončelo i klavir, da bi kasnije zasvirala električnu gitaru, a bavila se i hip-hopom, nogometom, džudom i gimnastikom.

Zrinka Ljutić Foto: Afp

Zrinka Ljutić - 3 Foto: Instagram

Zrinka Ljutić - 1 Foto: Instagram

In Magazin: Ivica Kostelić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ivica Kostelić - 2 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Ivica Kostelić - 4 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Ovu snimku komentirali su mnogi pratitelji, među kojima i najbolja skijašica svih vremena Mikaela Shiffrin, koja je napisala: "Snimku koju smo svi trebali!"

"Mi svi "nova Janica", a kraljica se na Ivicu fura", "Rokaj, Zrinka!", "Bend rastura, ali stvarno mi se sviđa gitaristica-pjevačica!", "Ti si j****o cool, Zrinka!", "Ovo je sjajno!", "Opa, top!", "Bend kojeg smo svi trebali", "Ona je ikona", napisali su mnogi ispod snimke.

