Dotjerani do savršenstva! Franka i Ćorluka u rijetkom izlasku mamili poglede

Franka Batelić i Vedran Ćorluka zablistali su na svečanoj dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana je svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta, a među brojnim poznatim licima pažnju naših fotografa posebno je privukao jedan domaći par – Franka Batelić i Vedran Ćorluka.

Par se za ovu posebnu prigodu odlučio za elegantne modne kombinacije.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Lijepa Franka nosila je dugu crnu haljinu koju je krasio til, a sve je zaokruženo upečatljivom dijamantnom ogrlicom i klasičnim crvenim ružem. Vedran je uz nju zablistao u klasičnom crnom odijelu s bijelom košuljom.

Osim što je plijenila poglede u publici, Franka je i nastupila na pozornici te zadivila prisutne snažnom izvedbom.

Franka Batelić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inače, par s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli obiteljske trenutke. U braku su dobili sina Viktora i kćerkicu Gretu, a o jednom trenutku tate Vedrana i njihove miljenice pisali smo OVDJE.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Franka se nedavno pohvalila i romantičnim bijegom u planine, a bajkovite prizore pogledajte OVDJE.

Franka Batelić u Parizu - 2 Foto: Franka Batelić/Instagram

