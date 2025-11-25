Dotjerani do savršenstva! Franka i Ćorluka u rijetkom izlasku mamili poglede

Franka Batelić i Vedran Ćorluka zablistali su na svečanoj dodjeli Nagrade hrvatskog glumišta.
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održana je svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta, a među brojnim poznatim licima pažnju naših fotografa posebno je privukao jedan domaći par – Franka Batelić i Vedran Ćorluka.3 vijesti o kojima se priča u 85. godini Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin "vožnja života!" Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest "Izgleda predobro!" Koja promjena! Joško Gvardiol pokazao novu frizuru, komentari ne prestaju stizati
Par se za ovu posebnu prigodu odlučio za elegantne modne kombinacije.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Lijepa Franka nosila je dugu crnu haljinu koju je krasio til, a sve je zaokruženo upečatljivom dijamantnom ogrlicom i klasičnim crvenim ružem. Vedran je uz nju zablistao u klasičnom crnom odijelu s bijelom košuljom.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo mladi youtuber, iskreno je dijelio borbu s kojom se svakodnevno nosio
Osim što je plijenila poglede u publici, Franka je i nastupila na pozornici te zadivila prisutne snažnom izvedbom.
Franka Batelić Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Galerija 28 28 28 28 28
Inače, par s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijeli obiteljske trenutke. U braku su dobili sina Viktora i kćerkicu Gretu, a o jednom trenutku tate Vedrana i njihove miljenice pisali smo OVDJE.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Njegova bi životna priča mnoge slomila, no on je veliku tragediju pretočio u neobjašnjivu snagu
Franka se nedavno pohvalila i romantičnim bijegom u planine, a bajkovite prizore pogledajte OVDJE.
Franka Batelić u Parizu - 2 Foto: Franka Batelić/Instagram
1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Seve u dirljivoj objavi spomenula posebnog muškarca: ''Hvala Bogu što se rodio''
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Našu lijepu glumicu ne viđamo često, a medijsku pauzu prekinula je s opravdanim razlogom!
Pogledaji ovo Celebrity Frano Ridjan ima važnu poruku za obožavatelje Supertalenta, javio se iz zagrebačke Arene!