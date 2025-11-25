Frano Ridjan ima važnu poruku za obožavatelje Supertalenta, javio se iz zagrebačke Arene!

Finale najgledanijeg showa u Hrvatskoj seli iz studija u Arenu Zagreb – a Frano Ridjan ima važnu poruku za sve fanove.
Prvi put u povijesti, Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb! Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti tko je novi hrvatski Supertalent.3 vijesti o kojima se priča "vožnja života!" Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest "Izgleda predobro!" Koja promjena! Joško Gvardiol pokazao novu frizuru, komentari ne prestaju stizati u 85. godini Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Atmosfera se već zagrijava, a dodatno ju je podignuo voditelj našeg showa Frano Ridjan, koji je iz prazne Arene poslao jasnu poruku svim obožavateljima.
Frano Ridjan - 2 Foto: Nova TV
"Ovako neće biti 21.12.! Budući da NEMAM KARTE ZA FINALE, snađite se na vrijeme", napisao je na Instagramu.
Frano Ridjan na Instagramu Foto: Instagram
Finale omiljenog showa godine zakazano je za 21. prosinca, a prema reakcijama gledatelja i atmosferi koja se gradi — sprema se večer puna emocija, iznenađenja i nezaboravnih nastupa.
Frano Ridjan - 3 Foto: Nova TV
Svoje ulaznice za FINALE SUPERTALENTA u Areni kupite OVDJE!
Frano Ridjan - 1 Foto: Nova TV
Dnevnik Nove TV zavirio je iza kulisa najvećeg TV spektakla godine. Više o tome saznajte u prilogu OVDJE.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Koja promjena! Joško Gvardiol pokazao novu frizuru, komentari ne prestaju stizati
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Znala je da slijedi bomba komentara kad je okrenula leđa u tanga donjem rublju!
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo mladi YouTuber, iskreno je dijelio borbu s kojom se svakodnevno nosio