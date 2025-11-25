Frano Ridjan ima važnu poruku za obožavatelje Supertalenta, javio se iz zagrebačke Arene!

Finale najgledanijeg showa u Hrvatskoj seli iz studija u Arenu Zagreb – a Frano Ridjan ima važnu poruku za sve fanove.

Prvi put u povijesti, Supertalent izlazi iz studija i osvaja Arenu Zagreb! Najgledaniji show u Hrvatskoj seli se pred tisuće gledatelja koji će uživo pratiti tko je novi hrvatski Supertalent.

Atmosfera se već zagrijava, a dodatno ju je podignuo voditelj našeg showa Frano Ridjan, koji je iz prazne Arene poslao jasnu poruku svim obožavateljima.

"Ovako neće biti 21.12.! Budući da NEMAM KARTE ZA FINALE, snađite se na vrijeme", napisao je na Instagramu.

Finale omiljenog showa godine zakazano je za 21. prosinca, a prema reakcijama gledatelja i atmosferi koja se gradi — sprema se večer puna emocija, iznenađenja i nezaboravnih nastupa.

Dnevnik Nove TV zavirio je iza kulisa najvećeg TV spektakla godine. Više o tome saznajte u prilogu OVDJE.

