Mini bikini i brutalno tijelo: Ljepotica koju prate milijuni paradirala plažom kao po pisti!

Izabel Goulart i Kevin Trapp uživaju na Karibima, a na odmoru su ih snimili paparazzi.

Brazilska manekenka Izabel Goulart i njezin zaručnik, nogometaš Kevin Trapp, uživaju na luksuznom odmoru na Karibima. Par su fotografi uhvatili na predivnoj plaži Plage de Flamands, ispred ekskluzivnog resorta Cheval Blanc St-Barth na otoku Saint-Barthélemy.

Ta 41-godišnja manekenka, koju na Instagramu prati više od 4,3 milijuna ljudi, još je jednom pokazala zašto slovi za jednu od najljepših žena svijeta – na sebi je imala minijaturni bijeli bikini koji je naglasio njezinu zavidnu figuru i savršeno isklesane trbušne mišiće.

Izabel Goulart Foto: Profimedia

U jednom trenutku par se zaigrao na plaži s reketima, a čini se da je Izabel itekako ozbiljno shvatila igru – toliko da je čak i Kevin, inače profesionalni sportaš, imao problema s praćenjem tempa.

Izabel Goulart, Kevin Trapp Foto: Profimedia

Inače, par je skupa od 2016. godine. Iako o svojoj vezi ne priča puno, bivša Viktorijina anđelica jednom je o njihovu odnosu otkrila i više nego što se očekivalo.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada lijepa Izabel.

Izabel Goulart - 3 Foto: Instagram

