Prate je čak 4,4 milijuna ljudi na Instagramu, a evo kakvom ih je seksi fotografijom počastila!

Bivša Viktorijina anđelica prava je ljepotica što je dokazala objavom najnovijih fotografija u bikiniju.

Izabel Goulart početkom tjedna privukla je pozornost svojih 4,4 milijuna pratitelja nizom svojih golišavih fotografija.

Ta 39-godišnja ljepotica pozirala je pored bazena u bikiniju, a kameri je bila okrenuta leđima.

''Ljetni povjetarac i lakoća postojanja uz bazen'', napisala je uz objavu koja je prikupila gotovo 100 tisuća lajkova.

Izabel je zaručena za nogometaša Kevina Trappa, a par je skupa od 2016. godine.

Iako o svojoj vezi ne priča puno, bivša Viktorijina anđelica jednom je o njihovu odnosu otkrila i više nego što se očekivalo.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada lijepa Izabel.

