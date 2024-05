Ova neobična haljina pravi je dokaz da nije uvijek golotinja potrebna da bi se privukla pažnja

Izabel Goulart u Cannesu se pojavila u kreaciji koja se ne viđa često, s kojom je privukla pažnju fotografa.

Brazilska manekenka Izabel Goulart prošetala je crvenim tepihom u Cannesu gdje je prisustvovala projekciji filma "L'Amour Ouf".

Sasvim je sigurno privukla pažnju u neobičnoj crnoj haljini koja je sezala do poda, na kojoj su duž prednje strane istaknuti bijeli detalji.

Od struka pa sve do vrata i okolo, stojala je ekstravagantna kapuljača, dok su njezina leđa bila skroz otvorena.

Kosu je zalizala u elegantnu punđu, a cijeli outfit upotpunila je srebrnim naušnicama.

Izabel većinu vremena provodi u društvu 32-godišnjeg nogometaša Kevina Trappa koji se od nje ne odvaja.

Par je zajedno od 2016. godine, a o njihovoj se vezi u javnosti nije mnogo govorilo, no ona je jednom prilikom progovorila o njihovu seksualnom životu te je pritom otkrila detalje iz spavaće sobe.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada lijepa Izabel.

