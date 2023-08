Žena za koju mnogi tvrde da ima brutalno tijelo ruši internet fotkom u toplesu, ali posebno se istaknula njena savršeno zaobljena pozadina!

Izabel Goulart objavila je novu fotografiju s odmora u Grčkoj i to onu na kojoj pozira samo u gaćicama.

Bivša manekenka Victoria's Secreta Izabel Goulart uživa na ljetnom odmoru na omiljenom joj Mykonosu u Grčkoj, odakle časti svoje obožavatelje seksepilnim fotografijama, među kojima se našla i ona u toplesu.

38-godišnja Izabel pozirala je samo u ružičastim gaćicama sa zanimljivim uzorkom otiska dlana, a u kojima je njezina oblikovana pozadina došla do izražaja, baš kao i preplanula put kojom se može pohvaliti.

"Već mi sada nedostaju dani pokraj mora", napisala je uz objavu.

Društvo joj pravi njezin dečko, 32-godišnji nogometaš Kevin Trapp koji se od nje ne odvaja. Par je zajedno od 2016. godine, a o njihovoj se vezi u javnosti nije mnogo govorilo, no ona je jednom prilikom progovorila o njihovu seksualnom životu te je pritom otkrila detalje iz spavaće sobe.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada lijepa Izabel.

