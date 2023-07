Poznati su po izjavi da vode ljubav čak pet puta dnevno, ali u jednom slučaju ona mu se ne smije ni približiti!

Izabel Goulart i Kevin Trapp snimljeni su na odmoru u Grčkoj gdje su se prepustili strastima, a sve su zabilježili i paparazzi koji su se tamo našli.

Brazilska manekenka Izabel Goulart uživa na grčkom otoku Mykonos i ne odvaja se od svog zaručnika, nogometnog vratara Kevina Trappa s kojim izmjenjuje nježnosti gdje i kada god stigne.

38-godišnju Izabel i 33-godišnjeg Kevina paparazzi su snimili na bazenu luksuznog hotela u kojem borave, a oni se unatoč objektivima nisu suzdržali od izljeva strasti. Izmjenjivali su poljupce i nježnosti, a ona se u jednom trenutku bacila na njega. Pritom je do izražaja došla njezina vitka figura i to u minijaturnom bikiniju, ali i njegovi mišići kojima se može pohvaliti.

Izabel i Kevin zajedno su od 2016. godine, a o njihovoj se vezi u javnosti nije mnogoo govorilo, no ona je jednom prilikom progovorila o njihovu seksualnom životu te je pritom otkrila detalje iz spavaće sobe.

"Kevin i ja često vodimo ljubav, četiri ili pet puta dnevno. Ali ako ima važnu utakmicu i izgubi, mogu biti prekrasna, srediti nokte i nositi najbolje rublje, no on neće biti zainteresiran. No kada pobjeđuje, baš i ne spavamo puno", priznala je tada bila lijepa Izabel.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Našu pjevačicu zbog novog detalja na njoj nije lako prepoznati na prvu, ali promjenu je zasjenio badić s velikim otvorom na dekolteu!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vruće fotke jedne od najseksi Splićanki komentirao je i njezin muž, a potrudio se i da mu svi zavide!