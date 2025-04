Znate li tko je ovo? Od dječje zvijezde do mračnog junaka!

Penn Badgley već je desetljećima prisutan na malim ekranima, ali nikada nije bio zanimljiviji nego danas, evo tko je on.

Sitno se odbrojava do nove i posljednje sezone hit-serije ''You''. Svih 10 epizoda bit će dostupno istovremeno na streaming platformi, 24. travnja.

Penn Badgley - 5 Foto: Profimedia

Penn Badgley - 2 Foto: Profimedia

U ovoj završnoj sezoni, Joe Goldberg (Penn Badgley) vraća se u New York, gdje pokušava voditi miran život sa svojom suprugom Kate (Charlotte Ritchie). Međutim, duhovi njegove prošlosti i vlastite mračne želje prijete uništiti njegovu naizgled savršenu egzistenciju. ​

Penn Badgley - 3 Foto: Profimedia

A tko je glumac koji je osvojio sve u ovoj velikoj uspješnici?

Penn Badgley Foto: Profimedia

Penn Badgley, američki glumac i glazbenik, rođen je 1. studenoga 1986. godine u Baltimoreu, Maryland. Odrastao je između Seattlea i Richmonda, a od malih nogu pokazivao je interes za umjetnost. Kao dijete snimao je radio reklame i ubrzo se preselio u Los Angeles kako bi započeo glumačku karijeru. Svoje prve televizijske uloge ostvario je u serijama poput "Will & Grace" i "The Young and the Restless". Već tada je bilo jasno da Hollywood dobiva novo lice.

Penn Badgley Foto: Screenshot

Penn Badgley Foto: Profimedia

Penn Badgley Foto: Profimedia

Svjetsku slavu stekao je 2007. godine kada je dobio ulogu Dana Humphreyja u kultnoj seriji "Gossip Girl". Njegov lik "dječaka iz Brooklyna" osvojio je milijune tinejdžerica diljem svijeta. Tijekom šest sezona serije postao je jedan od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije. No, unatoč slavi, Badgley nikada nije težio tipičnom hollywoodskom načinu života. Nakon završetka "Gossip Girl", svjesno je birao manje komercijalne projekte kako bi izgradio ozbiljniju glumačku karijeru.

Penn Badgley Foto: Profimedia

Penn Badgley Foto: Profimedia

Penn Badgley Foto: Profimedia

Penn Badgley Foto: Profimedia

Godine 2018. prihvatio je ulogu koja će redefinirati njegovu karijeru – lik Joea Goldberga u seriji "You". Njegova interpretacija šarmantnog, ali opasnog stalkera oduševila je kritičare i publiku. Serija je postala globalni hit, a Penn je pohvaljen za slojevitu i uznemirujuće uvjerljivu izvedbu.

Jeste li gledali seriju ''You''? Da, jedva čekam nastavak!

Nisam, niti neću Da, jedva čekam nastavak!

Nisam, niti neću Ukupno glasova:

Penn Badgley - 1 Foto: Profimedia

Penn Badgley - 3 Foto: Profimedia

Osim glume, Penn je strastveni glazbenik i frontmen indie benda MOTHXR. Sa svojim bendom izdao je album "Centerfold", koji je naišao na pozitivne kritike. Njegov glazbeni stil odražava njegovu sklonost alternativnoj umjetnosti i udaljavanju od mainstreama.

Penn Badgley - 9 Foto: Profimedia

Unatoč mračnim likovima koje tumači, u stvarnom životu poznat je po skromnosti i inteligenciji. Privatni život Penn drži daleko od očiju javnosti. Od 2017. godine u sretnom je braku s glazbenicom i aktivisticom Domino Kirke. Par ima jedno dijete i zajednički vode miran život daleko od holivudske pompe.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Preporuke Jeste li ga već gledali? Poslije smrti pape Franje ovaj film obara sve rekorde gledanosti!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog pripadnosti kultu Biebera napuštaju njegovi najbliži ljudi?

Pogledaji ovo Celebrity Zbog pripadnosti kultu Biebera napuštaju njegovi najbliži ljudi?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate se ''Marisol''? U našem kvizu provjerite koliki ste fanovi bili!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prerana smrt omiljene negativke iz telenovela sve je ostavila u nevjerici, o njezinoj ljepoti i danas se priča

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda sve rasplakala objavom posvećenoj pokojnoj majci: ''Konačno sam smogla snage...''