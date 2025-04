Kolinda sve rasplakala objavom posvećenoj pokojnoj majci: ''Konačno sam smogla snage...''

Kolinda Grabar-Kitarović objavila je podulji oproštaj od svoje majke Miljenke Dubravke Grabar.

Prije nekoliko dana, na Veliki petak, preminula je majka bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Miljenka Dubravka Grabar.

Kolinda je tada samo podijelila njezinu fotografiju uz kratak opis: ''Čuvali te anđeli, mama!''

Sada se ponovno oglasila podijelivši njihovu zajedničku fotografiju, a njezinu emotivnu objavu prenosimo u cijelosti.

''Dragi prijatelji,

Konačno sam smogla snage obratiti vam se kratko u ovom iznimno teškom i bolnom tjednu za mene i moju obitelj. Nisam imala snage ni poželjeti vam sretan i blagoslovljen Uskrs, pa to sada činim, uz poseban blagoslov onima koji traže mir, kao što ga je tražila i moja mama. Nisam se stigla osvrnuti ni na odlazak Svetog Oca, pape Franje. Neka mu je pokoj duši.

Kad je prije samo nekoliko tjedana nastala ova fotografija, nisam ni sanjala da će to biti naša posljednja zajednička fotografija.

Moja se mama godinama borila s jednom od najokrutnijih bolesti od koje se nikad nitko nije izliječio – Alzheimerove demencije. No preminula je od posljedica karcinoma bubrega, koji je otkriven u zadnjoj fazi, kad su joj se već i kosti lomile od metastaza. Bilo je neopisivo teško gledati je kako se muči u teškim bolovima. Gotovo simbolično, preminula je na Veliki petak, na Dan Muke Gospodnje.

Život je nikada nije mazio. Radila je naporno cijeloga života teške, fizičke poslove, od rane zore do kasne večeri. Još kao mladu djevojku često su je izvlačili iz škole kako bi došla doma raditi. Iako sama nije uspjela završiti ni srednju školu, shvaćala je da je obrazovanje ključ uspjeha te je učinila sve što je mogla kako bi pomogla meni da živim nekim drukčijim životom. Žrtvovala se za sve nas. Kad sam svojevremeno duboko dvojila da li prihvatiti ministarsku poziciju jer mi je na prvom mjestu bilo moje dvoje male djece, ona je, na moje iznenađenje, bez razmišljanja odgovorila da moram prihvatiti tu obvezu, a da će ona sve učiniti kako bi mi pomogla. Tomu je, doduše, prethodila priča o tome kako me je državna uprava tretirala u patološkoj trudnoći, zbog koje je bila duboko povrijeđena i ogorčena. Duboko je vjerovala u Hrvatsku, ali i u to koliko je treba mijenjati. Otišla je sa mnom i u Washington i u Bruxelles kako bi nam pomogla brinuti o djeci. Godinama je kasnije čuvala bratovu djecu. Ostajem joj beskrajno zahvalna za sve što je učinila za sve nas.

Iz dubine srca zahvaljujem i svima vama koji ste je voljeli, poštivali, brinuli o njoj, prijateljevali i družili se s njome. Ne želim nikoga posebno isticati da slučajno ne zaboravim neko ime - vi sami znate tko ste. Posebno zahvaljujem liječnicima, medicinskim sestrama i tehničarima koji su s toliko brige i pažnje brinuli o njoj tih posljednjih, mučnih dana. Vaše suosjećanje pomoglo je i meni prebroditi bol.

Mama je bila vrlo jednostavna osoba. Nije voljela javnu pozornost i javna događanja, nije voljela prijeme, protokol i pompu. Kad bih je u restoranu pitala što želi naručiti, redovito bi odgovorila 'neč jednostavno'. Jedini trenutak kad sam imala dojam da je bila impresionirana bilo je kad sam je odvela na koncert u veliku dvoranu Opće skupštine UN-a u New Yorku. Njena je želja bila da njen posljednji ispraćaj bude isključivo u uskom obiteljskom krugu, skromno i bez pompe.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Za sve vas koji ste je poznavali te biste joj htjeli odati posljednji pozdrav, održat ćemo dvije svete mise zadušnice. Sveta misa zadušnica u njenom rodnom mjestu Jelenju održat će se u četvrtak, 24. travnja 2025., u župnoj crkvi sv. Mihovila, s početkom u 19.00 sati. Sveta misa zadušnica u Zagrebu održat će se u petak, 25. travnja 2025., u Bogoslužnom prostoru Alojzije Stepinac na Kaptolu, s početkom u 11.00 sati.

Dobro su došli svi kolege novinari koji bi joj željeli uputiti posljednji pozdrav, ali vas sve lijepo molimo bez snimanja i objava. Ona to jednostavno ne bi željela. Hvala vam.''

Kolinda Grabar Kitarović - 4 Foto: Damir Sencar / HINA / POOL / CROPIX

Inače, Dubravka se nije voljela često pojavljivati u javnosti, no ljubavna priča nje i Kolindina oca postala je poznata javnosti kada se Kolinda kandidirala za predsjednicu republike Hrvatske.

Naime, Kolindini roditelji živjeli su u selu Lubarska pokraj Martinova Sela na Rječini, gdje je Kolinda provela najranije djetinjstvo, nakon čega se obitelj zbog očeva posla seli u Grobnik. Otac Branko bio je mesar, a majka Dubravka mu je pomagala. Prvo dijete, Kolindu, dobili su 1968. godine, a ime su joj dali po pjesmi Zdenke Vučković.

