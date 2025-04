Slažete se s izborom? Ova 62-godišnjakinja proglašena je najljepšom ženom 2025. godine!

Magazin People proglasio je najljepšu ženu 2025. godine, a riječ je o dobro poznatoj holivudskoj glumici.

Magazin People svake godine još od 90-ih bira najljepšu ženu godine.

Cilj projekta je približiti čitateljima slavne koji ruše stereotipe o ljepoti i time inspiriraju druge, a ove godine titulu je ponijela holivudska glumica Demi Moore.

Demi Moore - 4 Foto: Profimedia

"Trenutačno se osjećam znatno ugodnije u vlastitoj koži nego ikada prije", rekla je 62-godišnja glumica za časopis.

"Iskreno, najveću slobodu pronašla sam u dubljem prihvaćanju sebe takve kakva jesam. I mislim da je to svakodnevni podsjetnik. Svakodnevno trebamo razvijati osjećaj zahvalnosti za sve što jesmo, a to ne znači samo voljeti dijelove koji nam se sviđaju. To znači prihvatiti sve dijelove sebe."

Demi sada više cijeni sve kroz što je njezino tijelo prošlo, uključujući i rođenje njezinih triju kćeri – Rumer, Scout i Tallulah.

"Općenito imam zaista izvrsno zdravlje, ali to ne znači da ponekad ne pogledam u ogledalo i ne pomislim: 'Bože, izgledam staro.' Ili: 'Bože, lice mi se opušta'", priznala je Moore.

Demi Moore - 5 Foto: Profimedia

Demi Moore - 3 Foto: Profimedia

"Da, to radim. Postoje stvari koje mi se jednostavno ne sviđaju i voljela bih da nije tako. Ali u isto vrijeme mogu prihvatiti da je to moje trenutačno stanje, a danas znam da me to ne definira – ni moja vrijednost ni to tko sam ja."

Otkrila je i kako održava svoju figuru te priznala da ne jede meso.

"Mislim da je velik dio zdravlja ono što dolazi iznutra prema van. Shvatila sam koliko je san važan", objasnila je Moore.

"Mislim, nisam savršena. Još uvijek pijem Red Bull. Volim ga. Ali ne puno. Jedan."

Demi Moore Foto: Profimedia

Demi Moore - 1 Foto: Profimedia

Sama sebe opisuje kao "osobu koja krši pravila", obožava svoju prepoznatljivu dugu kosu, ali je u budućnosti planira prestati bojiti.

"Oh, sto posto. Gledam žene koje imaju prekrasnu sijedu kosu, posebno dugu, i mislim da izgleda zapanjujuće", oduševljeno je rekla Demi.

Demi Moore - 2 Foto: Instagram

Demi Moore Foto: Profimedia

"Definitivno bih to napravila. Moja kosa je trenutačno prošarana sijedima, što je čini mutnom. Zapravo, nisam ni počela bojiti kosu sve dok nisam imala oko 55 godina."

Prije Demi najljepšim ženama bile su proglašene Sofia Vergara (2024.), Melissa McCarthy (2023.), Helen Mirren (2022.), Chrissy Teigen (2021.), Lupita Nyong’o (2020.) i brojne druge.

Podsjetimo, Demi je mnogima ostala poznata po braku s Bruceom Willisom, a iako su se rastali, ostali su u dobrim odnosima.

Demi Moore i Bruce Willis s djecom - 1 Foto: Demi Moore/Instagram

