Čitač s usana otkrio što je Demi Moore rekla nakon što joj je Oscar pobjegao za dlaku

Napeta reakcija Demi Moore na šokantan gubitak Oscara od Mikey Madison je otkrivena.

Zvijezda filma "Supstanca" bila je favoritkinja za osvajanje Oscara za najbolju glumicu, nakon što je prethodno osvojila sve velike nagrade osim BAFTA-e.

Međutim, 25-godišnja Madison iznenadila je sve i odnijela pobjedu, a kamere su uhvatile Mooreinu hladnu reakciju.

"Demi je izgovorila 'lijepo', ali nije se osmjehnula dok je to govorila. Njezino tijelo se gotovo prisilno nagnulo kao da je morala to izreći", rekla je stručnjakinja za čitanje s usana Nicola Hickling za Daily Mail.

Moore se natjecala protiv Mikey Madison, Fernande Torres, Karle Sofije Gascón i Cynthije Erivo.

Dok su neki gledatelji bili oduševljeni Mikeynom pobjedom, mnogi obožavatelji Demi Moore izrazili su razočaranje i tvrde da je zakinuta.

Nakon dodjele društvene mreže bile su preplavljene komentarima kako je Demi zaslužila pobijediti. Jedan korisnik napisao je da je bila "pokradena", dok je drugi nazvao njezin poraz "najvećim ignoriranjem u povijesti Oscara."

