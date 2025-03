Demi Moore ne odvaja se od bolesnog Brucea Willisa: "Volimo te!"

Bruce Willis u srijedu je proslavio 70. rođendan, a među čestitarima se našla i bivša supruga Demi Moore.

Na dan kada se u Hrvatskoj obilježavao Dan očeva (19. ožujka), holivudski snagator Bruce Willis proslavio je svoj 70. rođendan. Glumac, koji se bori s frontotemporalnom demencijom od 2023. godine nakon što mu je ranije bila utvrđena afazija, svoj posebni dan je proslavio u krugu obitelji – supruge Emme Heming, kćerima iz prvog i drugog braka i bivše supruge Demi Moore, koja je na Instagramu podijelila slike sa slavlja.

Demi Moore i Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

"Sretan rođendan, BW! Volimo te", napisala je Moore u opisu niza fotografija koje još jednom pokazuju koliko su svi bliski.

Demi Moore i Bruce Willis - 8 Foto: Profimedia

Demi Moore i Bruce Willis - 1 Foto: Profimedia

Na zajedničkim slikama Willis je prikazan kako se mazi s unukom Louettom, koju je najstarija kći Rumer rodila prije dvije godine, te kako sjedi s kćerima na kauču. Zanimljiv video objavila je Rumer na svojem Instagramu, a to je kako Bruce i Demi zajedno plešu u kuhinji.

Demi Moore i Bruce Willis - 11 Foto: Profimedia

Demi Moore i Bruce Willis - 8 Foto: Profimedia

Emotivnu poruku za rođendan objavila je i Emma, s kojom je Willis u braku od 2009. godine, s fotografijom glumca na kvadu.

"Bruceov je rođendan, i ako trebate znati jednu stvar, to je da ne postoji veći fan od Bruceovog dana. Danas sam ga opasipala ljubavlju – on će to osjetiti, kunem se da hoće. Ti si jedna snažna mrcina. Volim kako se svi okupljaju za njega i zahvalna sam što vas ima", napisala je Emma koju su prokomentirale i Scout i Tallulah, Bruceove kćeri iz braka s Demi Moore.

Bruce Willis i Emma Heming Foto: Instagram

Bruce Willis i Emma Heming - 2 Foto: Instagram

Bruce Willis i Emma Heming Foto: Instagram

Dan prije njegovog rođendana, Rumer je otkrila kakvo je njegovo trenutno zdravstveno stanje, a što je rekla, otkrijte OVDJE.

Emma Heming koristi društvene mreže kako bi progovorila o temama vezanima za bolesti demencije. Nedavno se dotaknula slučaja Willisova kolege Genea Hackmana i njegove supruge Betsy Arakawe, a što je sve rekla, otkrijte OVDJE.

Bruce Willis i Demi Moore dokaz su da kraj ljubavi ne mora značiti i kraj dobrih odnosa. Više o njima pročitajte OVDJE.

O frontotemporalnoj demenciji više pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

