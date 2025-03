Priča o Bondovim djevojkama specifične ljepote koje se i danas spominju

Kroz povijest mnoštvo glumica utjelovilo je djevojku najpoznatijeg agenta na svijetu, a ovo su samo neke od njih.

Nijedan James Bond film nije potpun bez Bond djevojke, a tijekom desetljeća mnoge su glumice preuzele tu ulogu, piše Daily Mail. Ovo su neke od njih.

Ursula Andress

Ursula Andress ušla je u povijest kao prva Bond djevojka kada je izašla iz oceana odjevena samo u bijeli bikini i s bodežom na kuku. Ona je utjelovila Honey Ryder u James Bond filmu Dr. No iz 1962. godine.

Švicarska glumica, koja danas ima 88 godina, osvojila je Zlatni globus za ''Najbolju novu zvijezdu'' za spomenutu ulogu.

Ursula Andress - Dr. No (1962.) Foto: Profimedia

Daniela Bianchi

Talijanska ljepotica Daniela Bianchi, danas 83-godišnjakinja, proslavila se ulogom ruske agentice Tatiane Romanove u filmu From Russia with Love iz 1963. godine.

Manekensku i glumačku karijeru započela je na izborima ljepote, kada je 1960. godine osvojila titulu Miss Universo Italia, a potom predstavljala Italiju na izboru za Miss Universe.

Godine 1970. povukla se iz svijeta glume i udala se za brodovlasnika Alberta Camelija, s kojim ima sina Filippa Camelija.

Jill St. John Foto: Profimedia

Barbara Bach

Barbara Bach, danas 77-godišnjakinja, najpoznatija je po ulozi Bond djevojke Anye Amasove u filmu The Spy Who Loved Me iz 1977. godine, gdje je glumila uz Rogera Moorea.

Barbara Bach Foto: Profimedia

Nakon što je stekla slavu, udala se za bivšeg bubnjara Beatlesa, Ringa Starra, s kojim se upoznala na snimanju filma Caveman 1980. godine. Njihova ljubav ipak nije dugo trajala.

Barbara Bach Foto: Profimedia

Jill St. John

Jill St. John ušla je u povijest kao prva američka Bond djevojka, preuzevši ulogu Tiffany Case u hitu Diamonds Are Forever iz 1971. godine.

Danas 84-godišnja glumica ostvarila je zapažene uloge u filmovima poput Holiday for Lovers, The Lost World, Tender Is the Night i Come Blow Your Horn, za koji je bila nominirana za Zlatni globus.

Posljednji put pojavila se na malim ekranima 2014. godine, kada je utjelovila gospođu Claus u TV filmu Northpole, nakon čega se službeno povukla iz svijeta glume.

Jill St. John Foto: Profimedia

Lois Chiles

Lois Chiles proslavila se ulogom Holly Goodhead u filmu Moonraker iz 1979. godine, gdje je glumila uz Rogera Moorea.

Danas 77-godišnja glumica imala je zapaženu karijeru, a posebno je poznata po ulozi Holly Harwood u seriji Dallas od 1982. do 1983. godine. Također je glumila u filmovima The Way We Were, The Great Gatsby, Death on the Nile i Broadcast News.

Lois Chiles Foto: Profimedia

Mie Hama

Mie Hama glumila je Kissy Suzuki u hit filmu You Only Live Twice iz 1967. godine, gdje je nastupila uz Seana Conneryja.

Glumica, danas 81-godišnjakinja, rođena je u Japanu, a prije nego što je postala jedna od najtraženijih glumica u zemlji, radila je kao kondukterka u autobusu, gdje ju je otkrio filmski producent.

Mie Hama Foto: Profimedia

Valerie Leon

Valerie Leon pojavila se u dvije Bondove avanture, glumeći recepcionarku hotela u filmu The Spy Who Loved Me iz 1977. godine te Bondovu djevojku na Bahamima u filmu Never Say Never Again iz 1983. godine.

Ova glumica danas ima 81 godinu.

Valerie Leon Foto: Profimedia

Britt Ekland

Britt Ekland proslavila se ulogom Mary Goodnight, Bondove asistentice, u filmu The Man with the Golden Gun iz 1974. godine.

Danas 82-godišnja glumica kasnije je priznala da si je uništila lice zahvatima na usnama, nazvala je to najvećom pogreškom svog života.

Britt Ekland Foto: Profimedia

Honor Blackman

Honor Blackman proslavila se ulogom Pussy Galore u Bondovom hitu Goldfinger iz 1964. godine, gdje je glumila uz Seana Conneryja.

Široj publici bila je poznata i po ulozi Laure West u sitcomu The Upper Hand, koji se emitirao od 1990. do 1996. godine.

Preminula je u travnju 2020. godine, u 94. godini života, prirodnom smrću.

Honor Blackman Foto: Profimedia

Maud Adams

Maud Adams danas ima 75 godina, a glumica je jedina Bondova djevojka koja se pojavila u čak tri filma iz serijala o Jamesu Bondu. Bila je Bondova djevojka u Čovjek sa zlatnim pištoljem, Octopussy i Pogled na ubojstvo, a Jamesa Bonda u to je vrijeme glumio Roger Moore.

Filmska i televizijska zvijezda rođena je u Švedskoj, ali je većinu karijere provela radeći u Sjedinjenim Državama. Osim glume, poznata je i po tome što govori pet jezika.

Maud Adams Foto: Profimedia

Grace Jones

Grace Jones utjelovila je Bond djevojku May Day u filmu A View to a Kill iz 1985. godine, a iza nje je i uspješna glazbena i manekenska karijera.

Ova 76-godišnjakinja i dalje žari i pali kao u svojoj mladosti.

Grace Jones Foto: Profimedia

Jane Seymour

Jane Seymour proslavila se ulogom Bondove djevojke Solitaire u filmu Live and Let Die iz 1973. godine, kada je imala samo 20 godina.

Danas 73-godišnja glumica priznaje da joj s godinama pristižu sve zanimljivije uloge.

"Što sam starija, to su mi uloge zanimljivije, a shvatila sam i koliko mi je važno da mi svaki mišić na licu može pokretati emocije. Obožavam uloge koje sada dobivam – glumim kompleksne likove, ali one koji su i dalje pomalo seksi i zabavni'', prenosi Daily Mail.

Jane Seymour Foto: Profimedia

Diana Rigg

Diana Rigg proslavila se ulogom grofice Terese di Vicenzo, supruge Jamesa Bonda, u filmu On Her Majesty's Secret Service iz 1969. godine.

Nakon hit filma, ostvarila je uspješnu kazališnu karijeru. Preminula je u rujnu 2020. godine, u 82. godini života, nakon borbe s rakom pluća.

Diana Rigg Foto: Profimedia

Izabella Scorupco

Izabella Scorupco proslavila se ulogom Natalye Simonove u filmu Golden Eye iz 1995. godine, gdje je glumila uz Piercea Brosnana.

Poljsko-švedska glumica, danas 54-godišnjakinja, poznata je i po svojoj obradi pjesme "Shame, Shame, Shame" grupe Shirley & Company, koja je postala europski hit nakon izlaska 1992. godine.

Danas živi u Los Angelesu, gdje se preselila nakon što je 2014. godine postala američka državljanka.

Izabella Scorupco Foto: Profimedia

Izabella Scorupco Foto: Profimedia

Kako ove glumice izgledaju danas pogledajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Zvijezda Kumova podijelila je prve fotke sa svojom kćerkicom, majčinstvo joj baš pristaje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Slažete li se s tim? Zbog ovih prizora poznatog Hrvata prozvali najzgodnijim muškarcem u Hrvatskoj!

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je pravi razlog zašto kralj Charles nije htio Meghan Markle pokraj smrtne postelje kraljice Elizabete

Pogledaji ovo Celebrity Životna priča vječno mlade Longorije: Od kućanice do uspješne poduzetnice i borkinje za ljudska prava

Pogledaji ovo Celebrity Naša zgodna glumica više ne izgleda ovako, napravila je drastičnu promjenu imidža!

Pogledaji ovo Clubzone Raprodao se vjerski koncert u Areni Zagreb na koji su svi dugo čekali! U pripremi je bogat program

Pogledaji ovo Celebrity ''Nova muzika je spremna. Vrijeme nije.'' Srpski glazbenik oglasio se nakon tragedije u Makedoniji