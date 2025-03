Ovo je pravi razlog zašto kralj Charles nije htio Meghan Markle pokraj smrtne postelje kraljice Elizabete

Meghan Markle nije bila dobrodošla u posljednjim minutama života kraljice Elizabete, Charles je tada princu Harryju dao lažnu izliku.

Protokol oko smrti kraljice Elizabete i državnog sprovoda pomno je planiran desetljećima.

Kodnog naziva ''Operacija London Bridge'', uključivala je golemi dokument koji je detaljno opisao sve moguće varijacije onoga što bi se moglo dogoditi nakon njezine smrti.

I iako su princ Harry i Meghan Markle odlučili napustiti kraljevsku obitelj početkom 2020., i oni su napravili planove za taj dan. Par je oduvijek planirao zajedno otići obići ju na samrti, no, kada je kraljica neočekivano umrla u dvorcu Balmoral u Škotskoj 8. rujna 2022., samo je Harry otputovao tamo.

Sprovod kraljice Elizabete - 1 Foto: Profimedia

Iako su on i Meghan već bili u Velikoj Britaniji na dobrotvornim akcijama, vojvotkinja od Sussexa nije otišla u Škotsku.

Glasnogovornik Sussexovih rekao je u to vrijeme da će par putovati zajedno vidjeti kraljicu, no Meghan je kasnije odustala zbog neodređene ''promjene planova''.

Šuškalo se tada da je tadašnji princ Charles zamolio Meghan da se drži podalje kako bi dopustio Harryju da sam posjeti svoju baku, uz razumijevanje da je isto zamoljeno i od Kate.

No nedavna biografija kralja Charlesa tvrdi da Kate nije zamoljena da ostane kod kuće kao što se prije mislilo.

Ugledni pisac Daily Maila Robert Hardman u knjizi ''Charles III: New King, New Court, The Inside Story'' tvrdi da je Kate odlučila ostati u Engleskoj jer je osjećala da treba uzdržavati svoje troje djece dok su krenula u novu školu.

Navodno je Kate htjela ostati sa svojom djecom, princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom, na važan dan kada su krenuli u školu Lambrook.

Njezina je odluka tada navodno iskorištena kao izgovor i, pukom srećom, pomogla je smiriti princa Harryja kad mu je javljeno da Meghan nije dobrodošla u Balmoral.

Uz to, Charles je vjerovao da kraljica još ima dane, a ne sate života, i želio je da se članovi kraljevske obitelji usredotoče na svoje posljednje zbogom i ne upuštaju se u sitne međusobne svađe. Jednostavno je želio da se Meghan drži podalje kako bi izbjegao obiteljski sukob, piše u knjizi. Charles je osobno nazvao oba svoja sina, pozivajući ih da što prije otputuju u Škotsku kako bi se oprostili.

Sprovod kraljice Elizabete - 2 Foto: Profimedia

U svojim memoarima ''Spare'', Harry je rekao da ga je vijest da Kate također neće prisustvovati odmah umirila.

''Meg i ja smo razmatrali mogućnosti leta. Mediji su nas počeli zvati, nismo više mogli odgađati odluku. Rekli smo našem timu da potvrdi dolazak: propustili bismo WellChild Awards i žurili bismo u Škotsku. Onda je stigao još jedan poziv od tate. Rekao je da sam dobrodošao u Balmoral, ali nije želio... nju. Počeo je iznositi svoj razlog, koji je bio besmislen i bez poštovanja, a ja ga nisam imao. "Nemoj nikad tako govoriti o mojoj ženi'', napisao je Harry.

''Mucao je, ispričavajući se, govoreći da jednostavno ne želi puno ljudi u blizini. Ni druge supruge nisu dolazile, Kate nije dolazila, rekao je, stoga Meg ne bi trebala. Onda je to sve što si trebao reći.''

''Do tog trenutka je bila sredina poslijepodneva; nema više komercijalnih letova tog dana za Aberdeen. I dalje nisam dobio nikakav odgovor od Willa. Stoga je moja jedina opcija bio čarter iz Lutona. Ukrcao sam se dva sata kasnije'', zaključio je Harry.

Princ Harry na putu za Veliku Britaniju Foto: Profimedia

Hardman je u svojoj knjizi napisao da su trenuci poput smrti kraljice upravo ona vrsta situacije kada različiti kraljevski timovi razgovaraju jedni s drugima kako bi obavili stvari.

Ali viši izvor iz Kensingtonske palače rekao mu je da suradnici Sussexovih tog jutra nisu zvali kamp princa Williama, unatoč tome što su imali sve brojeve.

Do tog trenutka William se otuđio od svog brata i nije bilo izravnog kontakta između njih.

''Jasno je da princ William nije ovo smatrao prikladnim trenutkom za intenzivno težak razgovor koji je trebao voditi sa svojim bratom'', napisao je Hardman.

Harry je bio u zraku dok je objavljeno da je kraljica umrla u 18 sati i 30 minuta. Meghan se u Londonu pojavila tek na dan kraljičina sprovoda, 19. rujna.

Sprovod kraljice Elizabete - 3 Foto: Profimedia

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Životna priča vječno mlade Longorije: Od kućanice do uspješne poduzetnice i borkinje za ljudska prava

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Maji Šuput muž je prešutio njoj važnu stvar kad su se upoznali: ''I kaže on...''

Pogledaji ovo Celebrity Naša zgodna glumica više ne izgleda ovako, napravila je drastičnu promjenu imidža!

Pogledaji ovo Celebrity Vjerski koncert u Splitu ipak potvrđen nakon što je otkazan! Evo tko pjeva osim Thompsona

Pogledaji ovo Celebrity Teško ga je prepoznati! Shrvani glumac viđen prvi put nakon velike životne tragedije

Pogledaji ovo Celebrity On ima 72 godine, a ona tek 24 i u vezi su! Sad svi komentiraju vratolomije koje su izvodili na plaži

Pogledaji ovo Celebrity Je li Nina Badrić ovom izjavom potvrdila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića?