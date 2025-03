Je li Nina Badrić ovom izjavom potvrdila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića?

Nina Badrić izjavom iz novog intervjua možda je povrdila već višemjesečna šuškanja.

Nina Badrić dala je intervju za jedan srpski portal, a zbog jednog odgovora koji je dala svi su uvjereni da je time potvrdila vezu Jelene Rozge i Ivana Huljića.

Nina Badrić i Jelena Rozga Foto: Damir Krajac / CROPIX

Jelena Rozga ima dosta mlađeg partnera, kako vi gledate na to, glasilo je pitanje Nini, a ona je odgovorila:

''Palac gore, apsolutno da jer su godine samo broj. Kad se dogodi neka privlačnost, energija i ljubav, godine su tu nevažna stvar. S obzirom da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu. Bitno je koliko imaš životnog iskustva, a što se mene osobno tiče mogu imati nekoga tko je i mlađi od mene, ali ne puno. Netko tko je mnogo mlađi nema to iskustvo za mene, od 40 pa naviše, eto to može'', komentirala je Nina za 24 sedam.

Već neko vrijeme šuška se o vezi Jelene Rozge i Ivana Huljića, a sada je njihovu navodnu ljubav prokomentirao i Tonči Huljić.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Dalmatinski portal/Čitatelj

''To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima mora i mene usrećiti'', prokomentirao je za Story.

Inače, i prije desetak godina šuškalo se da su Jelena i 11 godina mlađi Ivan u ljubavnoj vezi. Tada se pisalo da su nerazdvojni i da Ivan često posjećuje Jelenu u njezinu stanu u Splitu, zajedno su viđeni i u trgovini, no Rozga je brzo stala na kraj nagađanjima.

Jelena Rozga, Ivan Huljić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

"Ovu sam vijest demantirala više puta. Ivan i ja smo dugogodišnji prijatelji, netko nas je snimio dok smo se družili, čak i nismo bili nasamo. Mislim da ta vijest doista ne zaslužuje toliko pozornosti. Ali isto tako mislim da ja imam pravo imati prijatelje i da mogu piti kavu s kim god ja poželim, a da to sutra ne izađe kao neka velika vijest o mojoj novoj navodnoj ljubavi", komentirala je u to vrijeme za IN magazin.

Ivan Huljić Foto: Josko Supic/Cropix

Jelena Rozga - 2 Foto: Ivo Šarić/PR

