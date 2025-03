Nina Badrić ovako nam je odgovorila na pitanje o novostima na ljubavnom planu!

Dan žena u Zadru obilježen je emotivnim koncertom Nine Badrić. Uz pune tribine i raspjevanu publiku, glazbena diva ponovno je pokazala zašto njezini koncerti ostaju u srcu svih koji je slušaju. Kako je Zadar dočekao Ninu, koji je njezin najveći strah te kakvo joj je trenutačno ljubavno stanje, ekskluzivno otkriva Hrvoje Krolo za IN magazin.

Prepuna dvorana Višnjik i vrhunska atmosfera – Nina Badrić još je jednom potvrdila status jedne od naših omiljenih pjevačica. Zadrani su s njom uglas pjevali bezvremenske hitove ''Čarobno jutro'', ''Rekao si'', ''Dani i godine'', ali i brojne druge. Naše kamere bile su jedine s ekskluzivnim pristupom glazbenoj divi prije izlaska na pozornicu.



''Uzbuđenje je uvijek. Već je previše godina u ovom poslu da bih imala tremu, već se znamo nekako i sabrati, ali uzbuđenje je veliko. Prvi put sam u Višnjiku, prekrasna dvorana, jako je zeznuta, što se tiče tona, bit će to teško obuzdati ali to je još jedan veliki izazov za mene'', rekla je Nina.



Nina priznaje da je koncert baš na Dan žena poseban za nju. Jer, biti žena u showbiznisu nije uvijek lako.

''Ne samo u showbizznisu nego uspješna žena, trebaš imati čvrst karakter da izguraš svoje priče u životu. Ako si ovakva, onda si neambiciozna, ako si onakva, onda si ne znam kakva... i onda se svakakvi epiteti pripisuju ženama koje uspiju u životu i bilo čemu. Dok ste vi muškarci lišeni pola toga'', izjavila je.



Na koncertu joj se pridružila prijateljica Emilija Kokić, s kojom se vratila tamo gdje je sve počelo – u Zadar, samo što je tada bila pozornica Zadarfesta.



''Ja bi rekla da sam ja pravi svjedok svega što se događalo. Nina je na početku svoje karijere kao i većina pjevala prateće vokale tako i meni na nekim pjesmama i nekako smo se sprijateljile nas dvije, osjetile smo tu vibru koja nas povezuje. Ja sam je pozvala da bude gošća na jednoj pjesmi i to je bio ''Vlak'' i to je stvarno eksplodiralo. I to je stvarno bio početak njezine karijere i baš je lansiralo'', otkrila nam je Emilija.



Poseban gost bio je i zadarski pjevač Ivica Ićo Sikirić, koji je oduševio publiku svojim nastupom, ali i samu Ninu.



''Kad me pozove Nina doći ću sa jednim velikim buketom. Šarmer i mislim da je to jednostavno normalno za muškarca da pripremi jednoj dami'', smatra Ivica Sikirić Ićo.



Iako je poznata po ljubavnim baladama, Nina o svojem privatnom životu nerado govori. Na pitanje o tome ima li novih vijesti u ljubavi, dala je naslutiti kako je sretna.

''Znaš da se ljubav kao ni kašalj ne može sakriti prema tome kad vidiš da blistam i osmijeh mi je oko glave, onda ćeš znati što je'', rekla je Nina.



Iza njezina snažnog i vedrog karaktera krije se i jedan poseban strah s kojim se pjevačica često suočava.



''Strah me je da ne razočaram samu sebe. Da ne razočaram Boga u životu, da ne razočaram neke svoje principe, neke stvari u koje ja vjerujem. A ovo ostalo sam sve preživjela, odnosno doživjela''.



A tko zna, možda i doživimo nastavak uspješnog dueta ''Vlak''.



''Dobru ideju ste nam dali, nismo o tome razmišljale. Pogotovo što sam se ja ulijenila što se tiče moje pjevačke karijere, ali ako se dogodi onako nešto na što ću zatitrat možda i hoće'', rekla je Emilija.



Dvorana Višnjik još je jednom pokazala zašto je Zadar grad glazbe i emocija, a Nina Badrić podsjetila je sve prisutne da ljubav, glazba i prijateljstvo uvijek idu zajedno. Za pjevačicu i njezinu publiku, ono najbolje tek slijedi..



''Vjerujem da će me život počatiti s još puno, puno borbi, ali i šta bi život bio bez borbe'', zaključila je Nina.



