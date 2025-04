Jedan od najutjecajnijih chefova iskreno o Gordonu Ramsayu i trendovima u gastronomiji

Pratio ga je naziv buntovnika, ali i najutjecajnijeg chefa svoje generacije. On je Marco Pierre White, tzv. enfant terrible britanske kulinarske scene. Bez dlake na jeziku, rekao je što misli o fine diningu, svojem nekadašnjem učeniku Gordonu Ramseyju, kojeg je uspio rasplakati. Zašto je Michelinu vratio 3 zvjezdice te objesio pregaču o klin sa samo 38, otkrio je našoj Matei Slogar za In magazin.

Da danas izgled WC-a u poznatim restoranima na društvenim mrežama zna dobiti više pozornosti od onog što se servira na tanjuru i da je fine dinning precijenjen, jedan od najvećih britanskih chefova svih vremena Marco Pierre White komentirao je ovih dana u Rovinju na Weekend Food Festivalu.

''Kažu mi da ću jesti sve te sljedove.... 12, 16, 18, 20 slijedova.....male porcije, onda mi konobar kaže kako da to jedem, pa me pita kakvo mi je... Želim večerati s osobom preko puta mene, ne s konobarom, želim da traje 4-5 sati. Ja želim pomirisati hranu, osjetiti toplinu jela s tanjura, kad je nešto ovako malo to ne mogu...'', govori Pierre White.

U Hrvatskoj su ga zato oduševile bogate porcije s domaćom hranom koju uvijek prije bira.

''Jeo sam sardine koje su bile marinirane s octom, jako fino s lukom, jeo sam bakalar, s kaparima i rajčicama. Dali su mi i hobotnicu s krumpirima, a chef je bio velik čak veći od mene ali imao je veliko srce i želi te nahraniti velikodušno i to se vidi na tanjuru. Ono što sam dobio je uvid u hrvatsku kuhinju...bilo je odlično...više sam uživao u tome nego u degustacijskim menijima, kanapeima na tanjuru'', govori ovaj chef.

Marco Pierre White umirovio se sa samo 38 godina, i to nakon što je dobio 3 Michelinove zvjezdice, a potom ih vratio. Pratio ga je naziv buntovnika, ali i najutjecajnijeg chefa svoje generacije.



''Najčešće pitanje koje me pitaju je zašto sam se umirovio s 38 godina? Najjednostavniji odgovor je jer sam postigao sve što sam želio postići. Hvatati 3 zvjezdice je uzbudljivo, a ja sam bio dječak koji je o tome sanjao i postigao to s 5 noževa i vilica'', govori Marco.

''Bio sam prosuđivan od ljudi koji imaju manje znanja od mene tako da kad ti je nagrada dodijeljena od nekog tko ima manje znanja od tebe onda nema neku vrijednost...zato sam nazvao Michelin i rekao 31. 12. 1999. da odlazim iz kuhinje'', objasnio je.

Direktan White smatra da su danas chefovi i njihov ego važniji od gosta, što je potpuno pogrešno. Bio je mentor i Gordonu Ramseyju, koji je poznat po svojem osebujnom karakteru, no upravo ga je Pierre White uspio rasplakati jer u njegovoj kuhinji nema izgovora za "ne mogu".



''Nije ništa loše u izražavanju emocija u kuhinji, plakanje je kao smijanje, to je izražavanje emocija. Izraziti emocije u kuhinji je prekrasna stvar. Ali on je rezao luk u tom trenutku...to ja kažem ljudima...'', govori.



''Kad sam ja bio dijete, nije postojalo nešto što se zove celebrity chef. Gordon se pojavljuje na TV-u, ali on je rijetkost jer on ima 3 zvjezdice...većina chefova na TV-u ih nema...nemaju toliko tehničkih sposobnosti, oni su tamo zbog svojih osobnosti, da zabave ljude...'', kaže.

S Ramseyjem je imao konflikata, a međusobno su se i javno prozivali. Smatra li White danas da je zahvaljujući njemu Ramsey postigao mnogo i stekao slavu?

''Za sav svoj uspjeh je on zaslužan. Radio je za mene 2 godine, dao sam mu uvid u svijet gastronomije, pomogao sam mu da ode u Pariz'', priča.



Mnoštvo prašine podigla je njegova izjava da su žene previše emotivne da bi bile kuharice. White ima svoje stavove, a onaj oko vođenja kuhinje je jasan.

''Ja vjerujem u disciplinu, bez nje nema dosljednosti...Strogoća je disciplina i tako imaš dosljednost... Vi to zovete strogim ja to zovem - raditi svoj posao. Ljudi rade naporno da zarade i odlučili su odabrati vaš restoran i morate to poštivati'', zaključio je.



Zbog toga, Marco Pierre White samo sa 33 godine postigao je ono što drugi ne uspiju cijelog života.

