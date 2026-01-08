Nova predstava naše glumice spojila je humor i iskrenost koju publika obožava

Predstava Marijane Mikulić "MARE #zenamajkaglumica", nastala kao terapijski proces, dobila je svoj treći datum u KD Vatroslava Lisinskog.

U vremenu kada se privatni i profesionalni život često stapaju u neprekidni vrtlog obaveza, rijetko se na sceni pojavljuje djelo koje iskreno i neposredno progovara o unutarnjem svijetu žene.

Predstava naše glumice Marijane Mikulić, "MARE #zenamajkaglumica", upravo to čini – kroz autobiografski narativ razotkriva slojeve braka, majčinstva i osobnih ambicija, uz trenutačne trenutke humora, tuge i iskrenosti.

Ova intimna, autorska priča prikazuje svakodnevicu u svom punom sjaju – kaotičnu, zahtjevnu, ali istovremeno i dirljivo ljudsku. Mikulić na sceni vješto balansira između komičnih situacija i emotivnih ispovijesti, otvarajući prostor u kojem se publika prepoznaje, često po prvi put izgovarajući naglas ono što dugo osjeća, ali rijetko dijeli.

"Tekst je nastajao tijekom godina kao moj terapijski proces, na papir sam stavljala sve svoje misli, osjećaje, život koji mi se događao. A sada želim da svo to moje procesuiranje svega, braka, majčinstva, autizma, borbe za samu sebe, dobije oblik jedne kvalitetne predstave koja će drugima biti poticaj, snaga, suza, zagrljaj. Nadam se, predstava o kojoj će razmišljati i nakon što izađu iz kazališta", ispričala je naša glumica, koja posljednjih godina je aktivna u povećavanju svijesti o autizmu kod djece.

Marijana Mikulić - 1 Foto: PR

Zagrebačka premijera u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog rasprodana je u samo dva dana, zbog čega je otvoren i treći datum u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog za kojeg publika može kupiti ulaznice, nakon čega početkom veljače slijedi Split.

"MARE #zenamajkaglumica" za Mikulić je trenutak introspektivnog zrcaljenja, sat vremena u kojem se smijeh i suze isprepliću s univerzalnom porukom: slušati sebe i svoje srce te slijediti vlastite snove. U konačnici, Marijana Mikulić kroz svoj autentičan izričaj podsjeća da, koliko god kaotičan bio život, nismo sami u svojim izazovima i osjećajima.

