Zbog ovog filma ni najgore vrijeme nije zaustavilo gledatelje u pohodu na kina, prestigao je i "Avatara"

Usprkos tome što je snažna snježna oluja pogodila veliki dio SAD-a, film "Mercy" uspio je debitirati na vrhu tjedne liste najgledanijih filmova u kino-dvorana, unatoč masovnim zatvaranjima.

Snažna zimska oluja koja je zahvatila Sjedinjene Američke Države ostavila je ozbiljne posljedice na filmsku industriju, uzrokujući masovna zatvaranja kina i najlošiji kino-vikend u 2026. godini dosad.

Više od 400 kina diljem zemlje bilo je prisiljeno zatvoriti vrata zbog leda, snijega i nestanaka struje koji su se protezali od Teksasa do Nove Engleske. Kao rezultat toga, ukupna domaća zarada na kino-blagajnama pala je na procijenjenih 58,4 milijuna dolara, što je pad od 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema podacima Varietyja.

Unatoč ekstremnim vremenskim uvjetima, znanstveno-fantastični triler "Mercy" s Chrisom Prattom uspio je debitirati na prvom mjestu s 11,2 milijuna dolara, prekinuvši petotjednu dominaciju filma "Avatar: Fire and Ash". Ipak, industrijski analitičari ističu kako je riječ o skromnom rezultatu za film čiji je budžet iznosio 60 milijuna dolara, ali i očekivanom s obzirom na okolnosti.

U pitanju je znanstveno-fantastični akcijski triler u režiji Timura Bekmambetova, koji je stigao u kina u petak 23. siječanja. Radnja se odvija u futurističkom Los Angelesu u 2029. godini, gdje pravosuđe vode AI suci u digitaliziranim sudnicama. Glavni lik, detektiv Chris Raven (Pratt), jedan je od tvoraca tog sustava, no kad se probudi optužen za ubojstvo svoje žene, mora unutar 90 minuta dokazati nevinost pred AI sucem kojeg je nekad podržavao, inače će biti pogubljen.

Film se u velikoj mjeri fokusira na digitalno suđenje u realnom vremenu, kroz pristup nadzornim kamerama, mobilnim podacima i drugim digitalnim dokazima, dok se detektiv bori da spasi vlastiti život.

"Avatar: Fire and Ash" pao je na drugo mjesto sa sedam milijuna dolara u šestom vikendu prikazivanja, uz ukupnu domaću zaradu od 378,4 milijuna i globalnih 1,378 milijardi dolara. Iako je i dalje jedan od najvećih hitova godine, treći nastavak franšize zasad ne bilježi dugotrajnu dominaciju kakvu su imali prethodni filmovi iz franšize.

Treće mjesto zadržao je Disneyjev "Zootopia 2", koji je u devetom vikendu prikazivanja zaradio 5,9 milijuna dolara i premašio ukupnu domaću zaradu od 401 milijun dolara, čime je postao najuspješniji animirani hollywoodski film svih vremena.

Oluja je pogodila više od 220 milijuna ljudi u 34 savezne države, a njezine posljedice osjećaju se i u zračnom prometu. Tijekom vikenda otkazano je više od 13.000 letova, dok je više od 800.000 kućanstava ostalo bez električne energije, ponajprije na jugu i srednjem zapadu SAD-a.

Meteorolozi upozoravaju kako bi šteta na infrastrukturi mogla biti ozbiljnija nego nakon prosječnog uragana, dok se stanovništvo u najpogođenijim područjima priprema na višednevne ekstremne hladnoće i obilne snježne padaline.

