Znate li odakle vam je poznato lice šarmantnog glumca iz nove ledene romanse?

Olly Atkins sada osvaja ulogom u ljubavnoj drami, no već ste ga vidjeli na ekranu.
Serija ''Finding Her Edge'' osvojila je publiku toplom, romantičnom pričom smještenom u svijet umjetničkog klizanja.3 vijesti o kojima se priča imao je samo 39 godina Iznenadna smrt popularnog glumca potresla obožavatelje Marvela imao je samo 28 godina Skupa su bili na vrhu svijeta, a posljednje riječi izgovorio je upravo njoj ''čudni su osjećaji'' Branko Đurić Đuro otvoreno o novom životnom poglavlju: ''Još uvijek ne mogu vjerovati''
U središtu radnje je Adriana Russo, koju tumači Madelyn Keys. Uz nju je Brayden Elliot kojeg je utjelovio glumac Cale Ambrozic te Freddie O’Connell, kojeg utjelovljuje Olly Atkins.
A tko je Olly Atkins?
Pogledaji ovo Nekad i sad Superman koji je obilježio generaciju: Danas živi mirnim životom daleko od industrije koja ga je proslavila
Olly Atkins je mladi britanski glumac koji je u kratkom vremenu privukao veliku pažnju zahvaljujući ulozi slatkog Freddieja.
Olly Atkins u seriji ''Finding Her Edge'' Foto: Profimedia
U ovoj romantičnoj sportskoj drami utjelovljuje Adrianinog bivšeg partnera na ledu i prvu ljubav, čiji se povratak u njezin život događa baš u trenutku kada pokušava pronaći novi smjer – i u karijeri i u ljubavi.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zavodljivim pozama osvaja virtualni svijet, a u naručju je nekad imala najpoželjnijeg Talijana
Rođen je u Ujedinjenom Kraljevstvu, ima 23 godine, a iako je relativno novo lice na svjetskoj sceni, već je ostavio snažan dojam. Prije ove uloge, publika ga je mogla vidjeti i u seriji ''Percy Jackson and the Olympians'', gdje je nastupio u sporednoj, ali zapaženoj ulozi. Također je glumio Micaha u filmu ''The 5-Year Christmas Party''.
Olly Atkins Foto: Profimedia
Ovaj mladić aktivan je i na društvenim mrežama, a na Instagramu ga prati više od 30 tisuća pratitelja.
Društvene mreže bruje i o propustu u seriji ''Finding Her Edge'', a više o tome pisali smo OVDJE.
Glavnu glumicu uspoređuju sa slavnom oskarovkom, a detalje pročitajte OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ronaldova zaručnica razljutila internet prizorima iz crkve, nema što joj nisu zamjerili!
Pogledaji ovo Celebrity Svaki obris tijela naglasila je prozirnim izdanjem ispod kojeg je nosila samo gaćice