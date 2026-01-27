Znate li odakle vam je poznato lice šarmantnog glumca iz nove ledene romanse?

Olly Atkins sada osvaja ulogom u ljubavnoj drami, no već ste ga vidjeli na ekranu.

Serija ''Finding Her Edge'' osvojila je publiku toplom, romantičnom pričom smještenom u svijet umjetničkog klizanja.

U središtu radnje je Adriana Russo, koju tumači Madelyn Keys. Uz nju je Brayden Elliot kojeg je utjelovio glumac Cale Ambrozic te Freddie O’Connell, kojeg utjelovljuje Olly Atkins.

A tko je Olly Atkins?

Olly Atkins je mladi britanski glumac koji je u kratkom vremenu privukao veliku pažnju zahvaljujući ulozi slatkog Freddieja.

U ovoj romantičnoj sportskoj drami utjelovljuje Adrianinog bivšeg partnera na ledu i prvu ljubav, čiji se povratak u njezin život događa baš u trenutku kada pokušava pronaći novi smjer – i u karijeri i u ljubavi.

Rođen je u Ujedinjenom Kraljevstvu, ima 23 godine, a iako je relativno novo lice na svjetskoj sceni, već je ostavio snažan dojam. Prije ove uloge, publika ga je mogla vidjeti i u seriji ''Percy Jackson and the Olympians'', gdje je nastupio u sporednoj, ali zapaženoj ulozi. Također je glumio Micaha u filmu ''The 5-Year Christmas Party''.

Ovaj mladić aktivan je i na društvenim mrežama, a na Instagramu ga prati više od 30 tisuća pratitelja.

