Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!

Lidija Bačić javila se svojim pratiteljima na Instagramu fotkama u bikiniju, a komplimenti su se nizali.
Naša pjevačica Lidija Bačić još jednom je izazvala buru reakcija na društvenim mrežama zahvaljujući novim fotografijama.
Naime, Lille je ovoga puta pozirala ispred ogledala u bijelom bikiniju, a prizori koje je podijelila odmah su privukli pozornost njezinih brojnih pratitelja.
U opuštenom i intimnom ambijentu Lidija je istaknula svoju besprijekornu figuru i prirodnu ljepotu.
Lidija Bačić Foto: Instagram
Njezina objava ubrzo je počela skupljati lajkove, a komentari oduševljenih obožavatelja samo su se nizali. Bilo je tu ponuda za brak, a osim hrvatskih pratitelja, javljali su joj se i oni iz Španjolske.
Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram
''Anđeo'', ''Izgledaš odlično, Lille'', ''Lidija moja, što se tu ima puno govoriti - majka priroda i Dalmacija'', ''Super sexy'', ''Wow'', ''Uz ove fotografije treba biti upozorenje'', ''Čudesna ljepotica kojoj nema ravne na svijetu, savršena u svakom pogledu, žena za sva vremena'', ''Zgodna i pametna'', dio je komentara s Instagrama.
Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot
