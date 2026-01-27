Fotke Lille u bikiniju inspirirale su pratitelje na najmaštovitije komplimente!

Lidija Bačić javila se svojim pratiteljima na Instagramu fotkama u bikiniju, a komplimenti su se nizali.

Naša pjevačica Lidija Bačić još jednom je izazvala buru reakcija na društvenim mrežama zahvaljujući novim fotografijama.

Naime, Lille je ovoga puta pozirala ispred ogledala u bijelom bikiniju, a prizori koje je podijelila odmah su privukli pozornost njezinih brojnih pratitelja.

U opuštenom i intimnom ambijentu Lidija je istaknula svoju besprijekornu figuru i prirodnu ljepotu.

Lidija Bačić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Dvornik donijela neočekivanu odluku: "Dobila je novo mjesto, bit će joj ljepše"

Njezina objava ubrzo je počela skupljati lajkove, a komentari oduševljenih obožavatelja samo su se nizali. Bilo je tu ponuda za brak, a osim hrvatskih pratitelja, javljali su joj se i oni iz Španjolske.

Lidija Bačić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Novi film Meghan i Harryja nije prošao bez rasprave, zbog svega su se uključili i fanovi

''Anđeo'', ''Izgledaš odlično, Lille'', ''Lidija moja, što se tu ima puno govoriti - majka priroda i Dalmacija'', ''Super sexy'', ''Wow'', ''Uz ove fotografije treba biti upozorenje'', ''Čudesna ljepotica kojoj nema ravne na svijetu, savršena u svakom pogledu, žena za sva vremena'', ''Zgodna i pametna'', dio je komentara s Instagrama.

Galerija 27 27 27 27 27

Lidija Bačić Lille - 2 Foto: Screenshot

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Srpska folkerica prisjetila se bliskog susreta s Beckhamom: ''Odmjeravao me i smješkao se...''

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Proslavila se kao muza velikog redatelja, no teška bolest ju je učinila neprepoznatljivom

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mlada glumačka zvijezda koja je osvojila fanove u hitu s Leonardom DiCaprijom?