Danijela Dvornik donijela neočekivanu odluku: "Dobila je novo mjesto, bit će joj ljepše"

Danijela Dvornik nastavila je s uređivanjem okoliša na svom imanju na Braču, a ovoga puta meta joj je bilo stablo masline.

Danijela Dvornik posljednjih nekoliko godina živi na Braču, a renovaciju kuće koja je isprva služila kao ljetni dom redovito je pokazivala na društvenim mrežama. Ovoga puta, majka naše influencerice Elle odvažila se na još jedan pothvat.

Kako je otkrila na Instagramu, njezina maslina je smetala zidu i cesti, zbog čega je odlučila pozvati bager i premjestiti ju.

Danijela Dvornik Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Dnevni boravak Danijele Dvornik - 2 Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

"Radim zid i ogradu, ova maslina je smetala zidu i cesti, djelomično je izlazila granama na put pa bi mi je svako malo slomio netko kamionom ili kombijem. A šteta je jer je baš rodna i puna ploda. Dobila je novo mjesto gdje će joj biti ljepše", napisala je uz snimku.

Ipak, da je dobro odlučila, pokazali su i komentari na video.

"Divno da ste je sačuvali", "Svaka čast Danijela", "Bravo", "Pratim maslinu i želim joj sreću da se brzo oporavi", pišu joj pratitelji uz mnoge emotikone.

50. rođendan Danijele Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Dvornik se preselila na Brač prije nekoliko godina, a uz kuću, dala je urediti i imanje na kojem se nalazi kao i maslinik. Osim maslina uzgaja i smokve, kruške, nešpule, badem, jabuke te mnogo cvijeća i mediteranskog bilja, a uz polje ima i vrtnu kućicu.

