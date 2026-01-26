Ekskluzivni intervju sa zvijezdom serije "Emily u Parizu": ''Obožavam Hrvatsku, pogotovo Hvar i Split''

Logično je da u rođendanskoj emisiji IN magazina imamo barem jednu ekskluzivu! Iz francuske prijestolnice se vratila naša Dijana Kardum. Tamo je razgovarala s popularnim glumcem Lucasom Bravom, koji je utjelovio chefa Gabriela u seriji Emiliy u Parizu. Iz prve ruke ćemo sada doznati kakav je kuhar, ali i zašto.

Svjetsku slavu Lucas Bravo osvojio je ulogom karizmatičnog i neodoljivo zgodnog chefa Gabriela u hit-seriji Emily u Parizu. Tu ulogu dobio je kad je imao već 30 godina i značila je veliku prekretnicu u njegovoj karijeri.



''Bilo je iznenađujuće, ali trebalo mi je 5 godina da shvatim što mislim, kako je to kad te prepoznaju i gledaju u tebe, ali trebalo mi je i da shvatim da nikog nije briga'', priča Lucas Bravo.

Ovaj šarmantni glumac u šali kaže kako se nada da će se jedna sezona snimati i u Hrvatskoj. Naime pri spomenu na Lijepu našu dolaze mu samo lijepe uspomene.

''Obožavam. Volim Hvar i Split posebno. Imali smo katamaran i parkirali bismo ga blizu grada i samo sretali ljude, išli u dobre restorane. I podsjeća me na moj rodni grad na Korzici, moj mali otok u južnoj Francuskoj. Mislim da je jako bogata i lijepa zemlja i cijenim trud koji ljudi ulažu da ugoste turiste i da se osjećaju dobrodošlo. Mislim da je u sjećanjima ljudi u Hrvatskoj rat i dalje blizu, ali opet ljudi ulažu velik trud i jako su gostoljubivi. Turizam se nekad čini kao invazija, svi dođu bez da znaju kuluturu i to može biti kao invazija, a Hrvati prilično graciozno dočekuju ljude izvana'', priča Lucas.

Lucas Bravo rođen je inače u Nici, njegov otac Daniel Bravo bio je profesionalni nogometaš, a mama Eva je pjevačica.

Njegov je otac bio nogometaš - je li se on okušao?

''Igrao sam nogomet, ali ja volim film, pričati priče, priliku da budem netko drugi, da imam odmor od sebe i svog mozga i onog tko bih trebao biti'', kaže te dodaje.

''Puno smo putovali jer je tata igrao nogomet, ali nisam imao neki jak identitet. Htio sam izgubiti svoj status novog dečka, htio sam se uklopiti u grupnu dinamiku. Htio sam biti voljen i prihvaćen - film me doveo o toga da se bolje razumijem''.



Studirao je pravo. Zašto?

''Završio sam na pravom faksu jer s 18 godina ne znaš što želiš raditi do kraja života. Znao sam da se želi igrati, biti znatiželjan. Htio sam putovati, uživati u životu, zabavljati se, nisam znao što želim raditi, a moj stariji brat je bio odvjetnik. On mi je uvijek bio uzor, on ima strukturu i disciplinu koju ja nikad nisam imao, i tada sa rqazmišljao ovo je put kojim ide čovjek kojem se najvbiše divim'', ispričao nam je.

No ipak se na kraju odlučio za glumu.

''Kad sam bio na faksu, otišao sam u L.A. i više se nisam vratio. Bilo je uzbudljivo, imati 19 godina u kući u West Hollywoodu, učiti novi jezik, kulturu'', priča Lucas.

Tijekom života u L.A. priznaje da je čak znao posuđivati dolar ili dva od prijatelja da bi imao što jesti.



''Nisam imao ništa pa nisam ništa mogao ni izgubiti. Bio sam mlad i znatiželjan. Još ne znam je l' mi to bila najbolja odluka. Mislili su da sam lud što sam otišao bez novaca, bez strukture i plana. Ali tada sam bio najsretniji'', kaže.

Lucasa sad možemo gledati i u Francuskoj seriji Seasons, u kojoj glumi melankoličkog Alexandra.



''Mislim da je važno prikazati muškarce na ovaj način, da nisu osvetoljubivi - to si mi napravio, poljubio si moju djevojku ili nešto pretjerano muško. Prikazuje da su muškarci jednako ranjivi''.

Serija prati prijateljstvo ali i ljubavni trokut između dvojice prijatelja i jedne žene.

''Ima mjesta za prijateljstvo, da se stvari verbaliziraju, da se nosimo s njima. Mislim da je to ljepota tog prijateljstva'', zaključio je Lucas.

