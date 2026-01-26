Sjećate se kako je prije izgledao? Na novim fotkama nije ni blizu onome kako ga pamtimo

Nekoć poznat po besprijekornom stilu i glasu, danas privlači pažnju potpuno drugačijim izgledom.
Britanski pjevač Sam Smith ovih dana boravi u Meksiku, gdje se odmara u poznatom ljetovalištu Tulum. Paparazzi su ga snimili u ležernom izdanju – u kupaćim hlačama, bez majice, dok uživa u moru i suncu, daleko od pozornica i reflektora.
Sam je poznat po tome da već godinama otvoreno promiče slobodu izražavanja, bez obzira na to što javnost često komentira njegov izgled.
Sam Smith Foto: Profimedia
Na fotografijama se vidi da ne robuje nametnutim standardima ljepote.
Sam Smith Foto: Profimedia
Sam Smith Foto: Profimedia
Prije deset godina žario je i palio glazbenom scenom, a danas izgledom više ne podsjeća na pjevača kakvog pamtimo s početka karijere.
Tijekom posljednjih nekoliko godina drastično je promijenio svoj stil i imidž – od klasično odjevenog izvođača na početku karijere do puno hrabrijeg, provokativnijeg nastupa na sceni.
