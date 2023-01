Poznati pjevač u vrućim hlačicama odradio novogodišnju šetnju, a zbog još jednog detalja svi su se okretali za njim

Britanski pjevač Sam Smith potpuno je drugačiji nego na početku karijere, a miljenik mnogih postao je pravi on nakon priznanja o seksualnosti i spolu.

Britanski pjevač Sam Smith potpuno je promijenio imidž otkako je javno priznao da je homoseksualac, a onda i da se vodi kao rodno binaran, odnosno da se nekada osjeća kao muško, a nekada kao žensko.

Slomio srce velikoj zvijezdi: Činilo se da su savršen par i zaljubljeni preko ušiju, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka

Paparazzi su ga uhvatili u šetnji Sydneyjom na Staru godinu, a pjevač je pažnju privlačio u ultrakratkim traper-hlačicama i žutoj majici koju je zavezao u čvor iznad hlačica. Zbog ovog neobičnog odabira outfita svi su se okretali za njim. Nosio je i naušnice i torbicu, a društvo su mu pravili prijatelji, s kojima je zagrljen hodao ulicom.

Sam je godinama skrivao svoju seksualnu orijentaciju, a onda je u svibnju 2014. godine priznao da je homoseksualac. 2019. godine odlučio je priznati i da je nebinarna osoba te da se osjeća i kao muško i kao žensko, ovisno o trenutku, a često nosi ženstvenu odjeću i nakit. Svoje pratitelje često voli iznenaditi i polugolim fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima ili donjem rublju, a mnogi su njegovu odluku godinama osuđivali s obzirom na to da je od početka karijere skupio vojsku fanova diljem svijeta, a među kojima postoje i oni koji ne prihvaćaju današnje ''trendove'' o seksualnosti i spolu.

"Otkad sam bio maleni dječak, maleno ljudsko biće, nisam se osjećao ugodno kao muškarac. Stvarno nikada nisam. Ponekad pokazujem svoju mušku stranu, a ponekad žensku, ali negdje na sredini te promjene počeo sam se zaista osjećati vrlo depresivno i tužno. Ne znam tko sam, gdje sam, što radim i osjećam se nejasno i neshvaćeno od strane samog sebe. Shvatio sam da je to zato što se ne uklapam nikamo. Prošlu večer sam se družio s mamom i rekla mi je nešto predivno. A to je da joj je laknulo što ja i članovi obitelji imamo načina da to sada objasnimo, jer me izjedalo cijelog života. Mama je vidjela kako se mučim", izjavio je jednom za magazin British GQ.

Sam dosad nije imao puno sreće u ljubavi, pa je tako 2015. godine četiri osvojena Grammyja posvetio bivšem koji mu je slomio srce i bio mu inspiracija za album. 2017. godine partner mu je bio glumac Brandon Flynn iz popularne serije "Trinaest razloga", no ni ta veza nije uspjela. A nakon njega kratko je bio i s dizajnerom Francoisom Roccijem. Njegov trenutačni status veze nije poznat, ali sudeći po svemu, pjevač je sad sam.

Inače, Sam je jedan od najnagrađivanijih pjevača i umjetnika današnjice. Iza njega stoje hitovi poput ''I'm Not the Only One'', ''Too Good at Goodbyes'', ''Diamonds'' i posljednji, koji je oborio sve rekorde slušanosti, ''Unholy''.

