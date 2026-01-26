Prepoznajete li ju? Po njenoj priči snimljen je jedan od najseksi filmova s Jennifer Lopez

Iza jedne od najseksi i najkontroverznijih filmskih priča posljednjih godina stoji stvarna žena Samantha Barbash, čiji je život poslužio kao inspiracija za hit-film ''Hustlers''.
Film ''Hustlers'' (Prevarantice s Wall Streeta) iz 2019. godine, u kojem Jennifer Lopez briljira u jednoj od najhvaljenijih uloga karijere, temeljen je na stvarnoj priči koja je godinama intrigirala američku javnost. U središtu te priče nalazi se Samantha Barbash, bivša hostesa i poduzetnica iz New Yorka, čiji je život poslužio kao inspiracija za lik Ramone Vega.
Samantha Barbash radila je početkom 2000-ih u elitnim njujorškim strip klubovima poput Scores i Hustler Cluba, gdje je stekla reputaciju inteligentne, karizmatične i izuzetno snalažljive žene. Za razliku od klasičnih plesačica, Barbash je često preuzimala ulogu hostese – žene koja je komunicirala s klijentima, gradila odnos povjerenja i poticala potrošnju.
Samantha Barbash - 2 Foto: Profimedia
Upravo je u tom okruženju, zajedno s nekoliko kolegica, razvila sofisticiranu shemu kojom su bogate muškarce – najčešće brokere i poslovnjake s Wall Streeta – navodile na pretjeranu potrošnju, često uz obilje alkohola i droga. Računi su se penjali i na desetke tisuća dolara po večeri.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 2 Foto: Profimedia
Uz Barbash, ključnu ulogu imala je Roselyn Keo, njezina najbliža suradnica, čiji je filmski pandan lik Destiny (Constance Wu). Njih dvije bile su organizacijski mozak operacije – dogovarale su susrete, vodile evidenciju klijenata i koordinirale ostale djevojke.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 1 Foto: Profimedia
Među kolegicama su bile i Karina Pascucci te Marsi Rosen, koje su sudjelovale u pronalasku i zadržavanju klijenata. Iako film dramatizira njihove odnose, sudski dokumenti potvrđuju da je riječ o dobro organiziranoj grupi s jasno podijeljenim ulogama.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 3 Foto: Profimedia
Cijela priča dospjela je u javnost zahvaljujući istraživačkom tekstu novinarke Jessice Pressler u New York Magazineu 2015. godine pod naslovom The Hustlers at Scores. Članak je izazvao ogroman interes i postao temelj za filmsku adaptaciju.
Samantha Barbash je kasnije priznala krivnju za zavjeru, napad i veliku krađu, te je osuđena na pet godina uvjetne kazne, bez zatvorske kazne. I njezine kolegice dobile su slične presude.
Jessica Pressler Foto: Profimedia
Iako je ''Hustlers'' postao veliki kino-hit i Jennifer Lopez donio nove pohvale, Barbash nije bila zadovoljna prikazom svog lika. Podnijela je tužbu protiv produkcije i Lopez, tvrdeći da je njezina priča iskrivljena i iskorištena bez dozvole. Sud je tužbu odbacio.
Gdje je danas Samantha Barbash?
Samantha Barbash - 3 Foto: Profimedia
Nakon svega, Barbash se povukla iz javnosti i okrenula poduzetništvu – otvorila je medispa za estetske tretmane, a objavila je i memoare ''Underscore'' u kojima iznosi vlastitu verziju događaja.
Aktivna je na društvenim mrežama gdje ju na Instagramu prati 227 tisuća ljudi, a također je i u sretnoj vezi.
A gdje su ostale djevojke?
Nakon što je zajedno sa Samanthom Barbash priznala krivnju za urotu i veliku krađu i izbjegka zatvorsku kaznu zahvaljujući probaciji, Roselyn Keo se povukla iz noćnog života i fokusirala na obitelj. Danas živi u New Jerseyju s ocem svoje kćeri i, kako je izjavila, najveći dio svog vremena provodi uloge majke i podrškom školskih aktivnosti svoje kćeri, uključujući organiziranje i sudjelovanje u školskim događanjima. Objavila je i vlastitu knjigu The Sophisticated Hustler, u kojoj donosi svoj pogled na događaje koji su doveli do slavne, ali i kriminalne priče. Roselyn danas nema kontakt sa Samanthom i na neki je način potpuno odmaknuta od svega što se dogodilo i od medijske buke oko filma.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 3 Foto: Profimedia
Karina Pascucci, kojoj u filmu Hustlers odgovara lik Annabelle (tumači ju Lili Reinhart), u siječnju 2016. dobila je kaznu od 16 vikenda u zatvoru, nakon što je priznala krivnju za urotu i veliku krađu. Nakon što je odslužila svoju vikend-kaznu, očito se distancirala od eskalirane javne pažnje te se, prema izvještajima, upustila u posao u maloprodaji.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 2 Foto: Profimedia
Marsi Rosen, kojoj je u filmu lik inspirirao Keke Palmer, priznala je krivnju za veliku krađu i napad te je, kao i Karina, dobila kaznu od 16 tjedana zatvora, koju je odslužila vikendom. Za razliku od ostalih, Rosen je gotovo potpuno nestala iz javnog života nakon skandala. Nema potvrđenih informacija o njezinim javnim nastupima, knjigama ili aktivnostima na društvenim mrežama, pa se čini da danas živi tišim i privatnijim životom.
Film ''Prevarantice s Wall Streeta'' - 1 Foto: Profimedia
