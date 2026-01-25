Slavna sestra nizom potpuno obnaženih fotografija izazvala nevjericu milijunskih pratitelja

Kendall Jenner objavila je niz senzualnih, potpuno obnaženih fotografija uz opis i izazvala nevjericu, ali i oduševljenje pratitelja.

Supermodel Kendall Jenner ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama, ovoga puta serijom provokativnih fotografija snimljenih u drvenoj kući, gdje je pozirala gotovo potpuno gola.

U nizu senzualnih kadrova Kendall leži na krevetu obasjana prirodnim svjetlom, sjedi u naslonjaču u zavodljivoj pozi te lagano oblači donje rublje. Cijela serija odiše toplinom, prirodnošću i estetskim minimalizmom, a Jenner je uz objavu kratko poručila: "Nedjelja."

Fotografije su brzo postale viralne, a obožavatelji su preplavili komentare komplimentima te su joj čestitali na hrabrosti.

"Zezaš se!!!", "Uvijek bila i ostala seksi legenda", "Izgledaš predivno", "Najljepša djevojka", , pisali su.

Poznata po svom profinjenom, ali i odvažnom stilu, Kendall je još jednom dokazala zašto je jedan od najtraženijih modela današnjice.

Inače, ovo joj nije prvi put da objavljuje golišave fotografije. OVDJE pogledajte kako je to ranije izgledalo.

