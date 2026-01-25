Pogledajte trenutak kada je Jelena Rozga zapjevala usred Rima uz uličnog svirača!

Jelena Rozga zapjevala je na ulicama Rima, a objavljenom je snimkom oduševila tisuće svojih pratitelja.
Jelena Rozga ovih dana boravi u Rimu, gdje je iznenadila prolaznike spontanim glazbenim trenutkom na ulici.
U opuštenom izdanju, s osmijehom i bez velike pozornice, zapjevala je uz uličnog glazbenika pjesmu "Sve bi seke ljubile mornare", a kratki susret brzo je privukao pažnju prolaznika i njezinih pratitelja na društvenim mrežama.
Osim glazbenog trenutka, Rozga je zabilježila i emotivnu scenu posvećenu legendarnom dizajneru Valentinu Garavaniju, koji je nedavno preminuo. Na jednoj od fotografija vidi se poruka "Volim ljepotu. Nije moja krivica", uz cvijeće koje su obožavatelji ostavili u znak počasti slavnom kreatoru.
